الراجحي يتيح سلفة مالية تصل إلى 70,000 ريال لدعم المواطنين

يواصل مصرف الراجحي تعزيز خدماته المالية بتقديم فرصة ذهبية للمواطنين عبر إتاحة سلفة مالية مرنة تصل قيمتها إلى 70,000 ريال، مما يتيح للجميع تحقيق أهدافهم المالية بسهولة وأمان.

كتب محمد سعد – يعد تمويل الراجحي من الخيارات المميزة التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث يتمتع بالكثير من المزايا التي تجعل من عملية الحصول على التمويل سهلة وميسرة ويمكن لمواطني المملكة العربية السعودية التقديم للحصول على هذا التمويل بسهولة، سواء لسداد الديون أو تحقيق أهداف أخرى، بدون الحاجة إلى ضامن أو تحويل راتب وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل التمويل وكيفية التقديم عليه، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للحصول على الموافقة بغجدظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تمويل الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويلًا شخصيًا بمبلغ يصل إلى 70,000 ريال سعودي، مع خيار سداد يصل إلى 60 شهرًا، أحد أبرز مميزات هذا التمويل هو إمكانية الحصول عليه دون الحاجة إلى ضامن أو تحويل راتب.

يعتمد البنك في الموافقة على القرض على راتب المتقدم، حيث يجب أن لا يقل عن 3,900 ريال سعودي للحصول على المبلغ الكامل للتمويل كما يمكن للمتقدم دفع قسط شهري قدره 1,300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.

في حال كان راتب المتقدم أقل من 3,900 ريال يمكن التقديم على القرض بمبالغ أقل، حيث يشترط أن لا يقل الراتب عن 2,000 ريال سعودي.

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كيفية التقديم على تمويل الراجحي

يمكنك التقديم على تمويل الراجحي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للبنك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. من القائمة الرئيسية، اختر “تمويل الراجحي للأشخاص”. اطلع على جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل المقدّم. اضغط على “تقديم الطلب” للدخول إلى الصفحة الخاصة بتقديم الطلب. أدخل جميع التفاصيل الشخصية، مثل رقم الهاتف والمعلومات المالية. وافق على الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل. سيتم دراسة الطلب والموافقة عليه فورًا.

شروط تمويل الراجحي

يجب توافر بعض الشروط للحصول على تمويل الراجحي، وهذه الشروط كالتالي:

فتاوى شرعية في مختلف المجالات.

استشارات تتعلق بالشؤون الأسرية والزواج.

استشارات مرتبطة بالأعمال والتجارة.

استشارات دينية تتعلق بالتعليم والصحة.

استفد الآن من السلفة المالية المقدمة من مصرف الراجحي، وحقق أحلامك بكل سهولة مع شروط مرنة ودعم كامل للمواطنين.