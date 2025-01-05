زيادة تاريخية في الضمان الاجتماعي بمقدار 500 ريال احتفالاً بيوم التأسيس السعودي

في خطوة مميزة تجسد حرص الحكومة السعودية على دعم مواطنيها، تم الإعلان عن زيادة تاريخية في الضمان الاجتماعي بقيمة 500 ريال، وذلك ضمن احتفالات المملكة بيوم التأسيس السعودي، مما يعكس التزام القيادة برفع مستوى معيشة المواطنين.

كتب محمد سعد – يعد الضمان الاجتماعي أحد البرامج المهمة التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث يساهم في دعم الأسر المحتاجة وفي الآونة الأخيرة انتشرت شائعات حول زيادة مبلغ الضمان بمقدار 500 ريال بمناسبة يوم التأسيس، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن الحقيقة وراء هذه الأخبار وفي هذا المقال سنتناول الحقيقة وراء هذه الزيادة، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وموعد صرفه طظممب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة زيادة الضمان 500 ريال بمناسبة يوم التأسيس

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأخبار التي تم تداولها حول زيادة 500 ريال لمستفيدي الضمان بمناسبة يوم التأسيس هي شائعات لا أساس لها من الصحة وأكدت الوزارة أنه إذا كان هناك أي قرار رسمي بخصوص زيادة في مبلغ الضمان، فسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال قنواتها المعتمدة، وأهابت بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

برنامج الضمان الاجتماعي المطور يوفر الدعم المادي للأفراد المؤهلين شهريًا، ويجري تقييم الأهلية في نهاية كل شهر ميلادي ويمكن للمستفيدين من البرنامج أو المتقدمين الجدد الاستعلام عن أهلية الضمان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. إليكم خطوات الاستعلام:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي. الانتقال إلى خانة “برامج الدعم”. اختيار “الضمان المطور”. الضغط على البرنامج ثم اختيار “الاستحقاق والأهلية”. إدخال بيانات المستخدم (الرقم الهوية والاسم). مراجعة البيانات المدخلة ثم الضغط على “استعلام”. عرض التفاصيل المتعلقة بالضمان المطور حسب البيانات المدخلة.

موعد صرف الضمان المطور عادةً ما يتم صرف راتب الضمان في بداية الشهر الميلادي، مع استثناءات قليلة مثل العطلات الرسمية أو عطلات نهاية الأسبوع، حيث قد يتم تقديم أو تأخير الصرف في حال تزامن الموعد مع يوم الجمعة أو السبت أما بالنسبة لصرف راتب الضمان لشهر يناير 2025، فهو سيصرف في موعده المحدد، والذي سيكون الأربعاء الأول من شهر رجب 1446 هـ.

استمتع بالزيادة الجديدة في الضمان الاجتماعي واحتفل بيوم التأسيس السعودي، حيث تستمر المملكة في تعزيز رفاهية شعبها وتوفير حياة كريمة للجميع.