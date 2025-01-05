دار الإفتاء السعودية توفر خدمة الفتاوى عبر واتساب لتسهيل التواصل مع المواطنين

في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول للمعلومات الشرعية، أطلقت دار الإفتاء السعودية خدمة الفتاوى عبر تطبيق واتساب، مما يتيح للمواطنين والمقيمين تقديم استفساراتهم الشرعية والحصول على إجابات موثوقة بسرعة وسهولة.

كتب محمد سعد – تسعى دار الإفتاء السعودية جاهدة لتوفير قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين والمقيمين في المملكة لتقديم الفتاوى والإرشادات الدينية ومن بين هذه الوسائل رقم خاص على تطبيق واتساب، يتيح للجمهور إرسال استفساراتهم الدينية بشكل سهل ومباشر طوال أيام الأسبوع رعييط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

واتساب دار الافتاء السعودية

تتيح دار الإفتاء خدمة إرسال الاستشارات الدينية عبر واتساب من خلال الرقم 0504222205 وللاستفادة من هذه الخدمة يمكن اتباع الخطوات التالية:

إضافة رقم دار الإفتاء 0504222205 إلى قائمة جهات الاتصال في هاتفك. فتح تطبيق الواتساب واختيار جهة الاتصال التي تم حفظها. كتابة الاستفسار الديني وإرساله مباشرة.

بمجرد إرسال السؤال سيقوم فريق مختص بالرد على الاستفسارات بتقديم الإجابة في أقرب وقت ممكن.

أنواع الاستشارات التي تقدمها دار الإفتاء عبر واتساب

توفر دار الإفتاء السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الدينية تشمل:

فتاوى شرعية في مختلف المجالات.

استشارات تتعلق بالشؤون الأسرية والزواج.

استشارات مرتبطة بالأعمال والتجارة.

استشارات دينية تتعلق بالتعليم والصحة.

استفد الآن من خدمة دار الإفتاء عبر واتساب للحصول على إجابات شرعية دقيقة ومباشرة، خطوة تعكس التزام المملكة بتوفير الراحة والدعم للجميع.