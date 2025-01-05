التأمينات الاجتماعية في الإمارات: طريقة التسجيل والاستعلام وأهم المزايا

تعد التأمينات الاجتماعية في الإمارات أحد الركائز الأساسية لدعم المواطنين والمقيمين، حيث توفر مظلة أمان اجتماعي متكاملة. في هذا المقال، نستعرض خطوات الاستعلام والتسجيل، بالإضافة إلى أبرز الفوائد التي تقدمها للمستفيدين.

كتب محمد سعد – يعد نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية لضمان استقرار المواطنين المالي والاجتماعي ويهدف هذا النظام إلى توفير حماية مالية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تقديم مزايا متعددة تشمل المعاشات التقاعدية، والتعويضات المرضية، وغيرها من الفوائد كجيعض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية

يجب أن يكون الموظف مواطنًا إماراتيًا.

لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يكون الموظف لائقًا طبيًا عند التعيين، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد من الجهة الصحية المختصة.

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خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة المتاحة، اختر خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية.

أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الاشتراك.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر البحث لعرض تفاصيل اشتراكك.

خطوات التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

الرسمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. اختر خيار “تسجيل مستخدم جديد” وأدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.

بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة تفعيل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

بعد التفعيل قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أكمل إدخال البيانات المطلوبة مثل تفاصيل العمل والراتب.

بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، اضغط على زر “تأكيد” لإتمام عملية التسجيل.

مزايا نظام التأمينات الاجتماعية

المعاشات التقاعدية: توفير دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد.

التعويضات المرضية: دعم مالي خلال فترات المرض أو العجز.

المزايا الأخرى: تشمل المزايا الأخرى التي تقدمها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

سواء كنت تبحث عن كيفية التسجيل أو ترغب في معرفة مزايا التأمينات الاجتماعية، فإن النظام الإماراتي يضعك في صميم اهتماماته، مما يعزز من استقرارك المعيشي.