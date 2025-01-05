طريقة سريعة للحصول على ترخيص استقدام عمالة منزلية في عمان بخطوة واحدة

استقدام العمالة المنزلية في عمان أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى، حيث تقدم الجهات المختصة إمكانية الحصول على الترخيص بخطوة واحدة فقط. في هذا المقال، سنتعرف على الخطوة المطلوبة وكيفية إنجازها بسهولة وسرعة.

كتب محمد سعد – تعتبر عملية استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان من الأمور الهامة التي يسعى العديد من الأفراد إلى تنفيذها، وذلك لتلبية احتياجاتهم في المنزل بشكل قانوني وآمن ومع تقدم المجتمع العماني وضعت وزارة العمل العمانية مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم هذه العملية وضمان حقوق جميع الأطراف في هذا المقال، سنستعرض الشروط والإجراءات المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام وكيفية تسديد رسوم تأشيرة العامل المنزلي ذهكمس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الشروط الأساسية لاستقدام العمالة المنزلية

تسعى وزارة العمل العمانية إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، ولكنها في الوقت ذاته تشدد على ضرورة الالتزام بعدد من الشروط لضمان التوافق مع القوانين المحلية ومن بين الشروط الأساسية:

يجب على رب العمل تقديم شهادة توضح دخله الشهري، حيث يجب أن يكون الراتب بين 500 إلى 1000 ريال عماني.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على خدمة العمالة المنزلية حاصلًا على دبلوم على الأقل.

يشترط أن يكون رب العمل عماني الجنسية، كامل الأهلية، وسيرته طيبة.

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الوثائق المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية

يجب على رب العمل تقديم عدد من الوثائق الرسمية لإتمام عملية الاستقدام، وتشمل:

نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية: ويجب أن يكون كلاهما ساري المفعول.

شهادة إثبات الحالة الاجتماعية: يجب أن تكون مصدقة من وزارة العمل.

شهادة مفردات المرتب: يجب أن تكون مصدقة من جهة العمل لتوضيح راتب صاحب العمل.

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تكاليف استقدام العمالة المنزلية

تختلف تكلفة استقدام العمالة المنزلية وفقًا لنوع العامل المطلوب، حيث تتراوح الأسعار كما يلي:

العمالة المنزلية مثل المربيات، السائقين، وعمال المنازل: 141 ريال عماني.

العمالة المتخصصة مثل المهندسين الزراعيين: 201 ريال عماني.

رعاية كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة: لا يتم فرض رسوم على العمالة في هذه الحالات.

لا تضيع الوقت، استفد من هذه الخدمة المبسطة للحصول على ترخيص استقدام العمالة المنزلية في عمان بخطوة واحدة، واجعل حياتك أكثر راحة واستقراراً.