هاتف HONOR X9c الجيل الخامس الآن بدون فوائد وبقسط مريح من مكتبة جرير

أعلنت مكتبة جرير السعودية عن عرض مميز لهاتف HONOR X9c الجيل الخامس، حيث يمكنك الحصول عليه بسعر رائع مع إمكانية الدفع بقسط مريح جداً وبدون أي فوائد. فرصة مثالية لاقتناء هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق.

كتب محمد سعد – منذ أيام تم إطلاق هاتف HONOR X9c في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم مستوى عالي من الاعتمادية والأداء، حيث يضم العديد من المزايا التي تجعله الهاتف الأقوى من بين إصدارات شركة هونر العالمية، ويمكنكم الاطلاع على خواص الهاتف ومميزاته والحصول عليه من مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية كاش وبالتقسيط على أربعة أشهر، وذلك وفق ما هو موضح عبر موقع جرير الرسمي على شبكة الإنترنت وهو ما سنوضحه في هذا المقال خوطكخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف HONOR X9c

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 6 جين ثماني النواة بتردد 2.2 جيجا هيرتز. التخزين/ الرام مساحة التخزين 256 جيجا مع رامات 8 جيجا رام. الشاشة من نوع أمالود بقياس 6.78 بوصة بجودة فل اتش دي وسطوع يصل إلى 4000 شمعة. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p.والخارجية مزدوجة الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل والثانية بدقة 5 ميجا بكسل مع فلاش وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2160p. نظام التشغيل أندوريد 14 مع واجهة هونر ماجيك os8. البطارية البطارية من نوع سيليكون كاربون بسعة 6600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، وشاحن type c. ألوان الهاتف البفسجي والأسود والفضي.

مميزات هاتف هونر X9c

وزن الهاتف خفيف وخامات خارجية من البلاستيك.

مقاوم للماء والغبار.

يدعم خاصية 5G.

يدعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

يدعم خاصية التقارب الحقيقي.

يدعم خاصية التعرف على بصمة الوجه وNFC.

سماعات خارجية ستريو.

سعر هاتف HONOR X9c في مكتبة جرير

طرحت مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية هاتف HONOR X9c بسعر 1216.52 ريال سعودي، عبر موقعها الرسمي، كما أتاحت مكتبة جرير شراء الهاتف بالتقسيط على أربعة أشهر بقسط شهري 303.84 ريال سعودي شهرياً، للنسخة 256 جيجا، في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية ويستمر العرض حتى 27 نوفمبر أو حتى نفاذ الكمية.

لا تفوّت هذه الفرصة للحصول على هاتف HONOR X9c الجيل الخامس من مكتبة جرير، واستمتع بالتقنية المتطورة والدفع المريح بدون فوائد.