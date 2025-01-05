تخفيضات العثيم الكبرى بمناسبة العام الجديد تصل إلى 60% لفترة محدودة

أعلنت أسواق العثيم عن مفاجأة كبرى بمناسبة العام الجديد، حيث تقدم تخفيضات مذهلة تصل إلى 60% على مجموعة واسعة من المنتجات. لا تفوّت هذه الفرصة لتوفير كبير على احتياجاتك اليومية، العرض مستمر حتى تاريخ محدد!

كتب محمد سعد – أسواق العثيم من أكبر أسواق البيع بالتجزئة في المملكة، حيث يمكنك أن تجد فيها كافة مقاضيك وبأقل الأسعار، كما أنك ستجد فروع العثيم بجوارك في أي مكان داخل المملكة، وهذا الأسبوع فإن العثيم يقدم مفاجأة بمناسبة العام الجديد تخفيضات حتى 60% ، تعرف معنا على عروض العثيم الأسبوعية بالصور ضصفاث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العثيم يقدم مفاجأة بمناسبة العام الجديد تخفيضات حتى 60%

مفاجأة العام الجديد من أسواق العثيم تخفيضات تصل حتى 60%، وهذه التخفيضات تبدأ من يوم الأربعاء 1 يناير 2025 الساعة 7 صباحًا، وتنتهي يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، وتشمل التخفيضات كافة المنتجات في أسواق العثيم، منها:

أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم بسعر 69.95 ريال.

سكر البيت ناعم 10 كجم بسعر 28.95 ريال بدلًا من 43.95 ريال.

شاي ليبتون نكهة أكياس بسعر 10.95 ريال بدلًا من 25.95 ريال.

زيت نور دوار الشمس 9 لتر بسعر 99 ريال بدلًا من 149.95 ريال.

أرز العائلة بسمتي 10 كجم بسعر 76.95 ريال بدلًا من 99.95 ريال.

البهارات والمكسرات في العثيم غير، حيث يقدم تخفيضات على بعض الأنواع، ومنها:

فستق رأس خاروف أمريكي بسعر 68.95 ريال للكيلو بدلًا من 81.95 ريال.

عين جمل بسعر 55.95 ريال للكيلو بدلًا من 65.95 ريال.

زود فول مجروش بسعر 7.25 للكيلو بدلًا من 8.25 ريال.

زود عدس أحمر مجروش بسعر 11.25 ريال للكيلو.

برغل خشن أبيض بسعر 7.50 ريال للكيلو بدلًا من 9.25 ريال.مع بداية فصل الشتاء سوف تحتاج للبطاطين للتدفئة، ولذلك فإنك ستجد في عروض بداية العام من أسواق العثيم تخفيضات على البطاطين، منها:

بطانية لايجر أو رويال كنج أو الواحة 6 كجم بسعر 99 ريال للحبة.

بطانية دب 7 كجم بسعر 125 ريال للحبة بدلًا من 199 ريال.

بطانية مورا 220 * 240 بسعر 249 ريال بدلًا من 299.95 ريال للحبة.

بطانية دريم 200 * 240 بسعر 159 ريال بدلًا من 199 ريال للحبة.

تخفيضات العثيم بمناسبة بداية العام على الالكترونيات تحرص أسواق العثيم دائمًا على توفير الهواتف والشاشات والأجهزة الالكترونية بأقل الأسعار، وتقدم عروض العثيم بمناسبة العام الجديد منها:

جوال سامسونج ايه 35 بسعر 919 ريال فقط بدلًا من 1249 ريال.

جوال انفنكس نوت 40 اكس بسعر 575 ريال بدلًا من 599 ريال.

جوال ريلمي 256 جيجا بسعر 469 ريال بدلًا من 479 ريال.

جوال آيتل بي 65 بسعر 439 ريال بدلًا من 549 ريال.

سارع الآن للاستفادة من تخفيضات العثيم الكبرى قبل انتهاء المدة، وابدأ عامك الجديد بتوفير مذهل على مشترياتك.