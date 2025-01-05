متى تصل الأرض إلى “نقطة الأوج” بعد الحضيض؟ الزعاق يكشف التفاصيل

كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير في علوم الفلك والمناخ، عن توقيت وصول الأرض إلى “نقطة الأوج” بعد مرورها بنقطة الحضيض. في هذا المقال، نتعرف على معنى هذه الظاهرة الفلكية وتأثيرها على كوكبنا وفقاً لتوضيحات الزعاق.

كتب محمد سعد – المتابع لفقرة تقويم التي يقدمها خبير الأرصاد الجوية الأشهر في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد صالح الزعاق هو من يعلم أن في مساء السبت الموافق 4 يناير 2025 وقع حدثًا فلكيًا مهيبًا؛ وهو وصول الأرض إلى المسافة الأقرب بينها والشمس وهي ما تُعرف بالحضيض.

وفي هذا السياق كان من الضروري الإشارة إلى جانب آخر من حديث الزعاق حول هذا الأمر؛ حيث إنه أوضح أن نقطة الحضيض تصل إليها الأرض في عز الشتاء فإنه على العكس بالنسبة لنقطة الأوج؛ حيث إن الأرض تصل إليها في عز الصيف أي تقريبًا في شهر يونيو وهي ما تعتبر المسافة الأبعد بينهما.

جدير بالذكر هنا أن الزعاق قد أكد على درجات الحرارة في الأرض تتحدد حسب زاوية سقوط شعاع الشمس عليها وليس حسب المسافة بينهما؛ وهذا ما يُفسر سبب انخفاض الحرارة بالأمس على الرغم من أن الأرض كانت أقرب ما يكون من الشمس حيث كانت زاوية السقوط مائلة.

وعلى العكس أيضًا فإن في نقطة الأوج ستكون زاوية السقوط عمودية وهذا ما سيجعل درجات الحرارة تزداد في ذلك الحين.

ابقَ على اطلاع بأهم الظواهر الفلكية مع الزعاق، وتعرف على تأثيرات حركة الأرض بين الحضيض ونقطة الأوج على الحياة اليومية.