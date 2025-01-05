سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 5 يناير 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً اليوم 5 يناير 2025، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار تفاعلاً كبيراً في الأسواق المالية. في هذا التقرير، نستعرض آخر تطورات الأسعار وأسباب هذا التغيير المفاجئ.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير انفجار الأسعار! الريال السعودي مقابل الجنية المصري 5 يناير 2025 يصل لهذا الرقم

كما أن سعر الريال السعودي في البنك المركزي: 13.5011 جنيه مصري للشراء، 13.5413 جنيه مصري للبيع

في حين بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي المصري: 13.4755 جنيه مصري للشراء، 13.534 جنيه مصري للبيع.

فيما سجل بنك مصر: 13.4756 جنيه مصري للشراء، 13.5329 جنيه مصري للبيع.

بينما بلغ في بنك القاهرة: 13.4756 جنيه مصري للشراء، 13.5409 جنيه مصري للبيع.

وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل : 13.5134 جنيه مصري للشراء، 13.54 جنيه مصري للبيع

تابعوا معنا تطورات أسعار العملات أولاً بأول لمعرفة أحدث المستجدات، وتأثيرها على حركة الأسواق المحلية والدولية.