عاصفة رعدية قوية تهدد السعودية: تحذيرات تشمل 5 مناطق رئيسية

تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية الحادة، حيث أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن عاصفة رعدية قوية تضرب المملكة، مع توقعات بتأثر 5 مناطق رئيسية. تأتي هذه التحذيرات في ظل أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين.

كتب محمد سعد – تعيش السعودية في هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار الجوي في عدة مناطق،عاصفة رعدية تضرب السعودية: 5 مناطق في خطر!

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. يُتوقع تشكيل الضباب وتقليل الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

كما أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع تشكيل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من هذه المناطق. يُتوقع أن تكون الرياح السطحية قوية على البحر الأحمر والخليج العربي.

لذا ينصح المركز الوطني للأرصاد

بتجنب السفر إلى المناطق المتأثرة والالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة. يجب الحفاظ على سلامة الأطفال والمرضى وتجنب التعرض للرياح والبرد.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد، ويمكن الحصول على تحديثات الطقس من خلال الموقع الرسمي للمركز.

ابقَ على اطلاع دائم بتحديثات الطقس واتبع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المعنية لتجنب أي مخاطر ناتجة عن العاصفة الرعدية.