الجوازات السعودية تحذر: الإبلاغ عن فقدان جواز السفر عبر أبشر لتجنب العقوبات

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية على أهمية الإبلاغ الفوري عن فقدان جواز السفر من خلال منصة أبشر، محذرة من العقوبات المترتبة على التأخير أو الإهمال في الإبلاغ. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز أمان الوثائق الرسمية وحمايتها من سوء الاستخدام.

كتب محمد سعد – الكثير من المواطنين لا يعرفون أن جواز السفر السعودي من أهم المستندات الرسمية والوثائق التي يجب عليهم الحرص على الاهتمام بها، هذا فضلًا عن وجود إجراء رسمية متبعة في حال التعرض إلى فقدانها والتي تأتي على رأسها تقديم بلاغ رسمي للجهة المختصة والمعنية بتلك الواقعة.

هذا مع أكدت عليه المديرية العامة للجوازات في السعودية من خلال منصاتها الرسمية؛ حيث أشارت إلى أن الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي سواءً كان مفقودًا تمامًا، أو مسروقًا أو تالفًا أمر إجباري وإلزامي على جميع المواطنين؛ حيث إن عدم القيام به يُعرضهم إلى المساءلة القانونية.

وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أن هذا الإبلاغ من الممكن تقديمه بكل سهولة إلكترونيًا من خلال منصة أبشر؛ وذلك عن طريق اتباع الخطوات المذكورة تاليًا:

الذهاب إلى منصة أبشر بالضغط على الرابط “ من هنا “. تسجيل الدخول المباشر إلى حساب المواطن بكتابة رقم هويته وكلمة المرور. من الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى خدماتي. الضغط على الجوازات من بين القطاعات. النقر على خدمة “الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي”. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة ومن ثم إرسال البلاغ.

تجنب العقوبات وتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ السريع عن فقدان جواز السفر عبر أبشر، واحرص دائماً على حفظ وثائقك الرسمية بأمان.