هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” تطرح وظيفتين شاغرتين في الرياض

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” عن توفر وظيفتين شاغرتين في مدينة الرياض. وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الهيئة لتعزيز كوادرها بكفاءات جديدة تسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق ودعم المشروعات الحكومية.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” عن توفر وظيفتين شاغرتين في مقرها الرئيسي بالرياض، حيث تُتيح الهيئة فرصة الانضمام إلى فريق عملها و المُساهمة في تحقيق أهدافها المُتمثلة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي و تحسين جودة المشروعات.

الوظائف المتاحة:

خبير أول – الاستدامة والتوحيد القياسي – Sr. Expert – Sustainability & Standardization: المهام والمسؤوليات: العمليات اليومية: تنفيذ و مُتابعة العمليات اليومية في القسم. السياسات والإجراءات: دعم المديرين و الإدارة العليا في تنفيذ السياسات و الإجراءات و المعايير. إعداد التقارير: رفع التقارير الدورية لِأداء القسم. الجودة والامتثال: مُتابعة سياسات السلامة و الجودة و الامتثال بِاللوائح. التطوير المستمر: مُساعدة مدير القسم في التطوير و التحسين في سياسات القسم و إجراءاته. المهام العامة: بناء نظام لِحوكمة اللجان. العمل على التقارير الصادرة لِحالة اللجان. مُتابعة و تمكين الجهات العامة في تفعيل السياسات. تطوير آليات قياس و تقييم الجهات الحكومية. مُتابعة تقدم أعمال الفرق الداعمة. المهام الفنية: مُتابعة تمكين الجهات العامة في تفعيل السياسات الخاصة بإدارة المشاريع. تطوير آليات قياس و تقييم الجهات الحكومية في تبني المنهجيات و السياسات. متطلبات الوظيفة: الحد الأدنى من الخبرات: 8 سنوات في مجال ذو صلة. الحد الأدنى من المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.



طالب التدريب التعاوني – Coop Student: برنامج صناع المستقبل: يهدف البرنامج إلى تحقيق المُواءمة بين ما يَدرسه طلاب و طالبات المرحلة الجامعية في مجال تخصصاتهم و بين ما هو مطلوب في سوق العمل، و ذلك من خلال تدريبهم و تأهيلهم و توفير خبرة عملية لهم في بيئة تعليمية آمنة داعمة لِلابِتكار و لِلكفاءات الوطنية الشابة. الفوائد: اكتساب خبرة عملية و مهارات في مجال التخصص. التعرف على بيئة العمل في إحدى الجهات الحكومية الرائدة. المُساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. متطلبات البرنامج: أن يكون المُتقدم طالبًا أو طالبة في المرحلة الجامعية. أن يكون لديه شغف بِمجال كفاءة الإنفاق و إدارة المشروعات.



نبذة عن “إكسبرو”:

تُعدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” جهة حكومية سعودية تأسست في فبراير 2021 بموجب قرار مجلس الوزراء. و تهدف الهيئة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، و الارتقاء بِجودة المشروعات و الأصول و المرافق، و تخطيط البنية التحتية، و البرامج و المبادرات و العمليات التشغيلية المُمولة من الميزانية العامة للدولة.

كيفية التقديم:

يُمكن للمُهتمين التقديم على الوظائف من خلال زيارة موقع “إكسبرو” الإلكتروني و الضغط على “تقدم الآن” في صفحة عرض الوظيفة.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى هيئة “إكسبرو” والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية. قدّم طلبك الآن واستفد من هذه الفرص المميزة في الرياض.