شركة المراعي السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات مع رابط التقديم

أعلنت شركة المراعي، الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية في مختلف التخصصات داخل المملكة العربية السعودية. إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مميزة في بيئة عمل احترافية، يمكنك التقديم الآن من خلال الرابط المخصص.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة المراعي السعودية عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، طرح 44 وظيفة للتقديم بمختلف المجالات وتدعو حملة (الثانوية فأعلى) من الرجال والنساء للتقدم بطلباتهم لشغل هذه الوظائف والعمل بفروع الشركة بالمملكة، وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

مدير أول للممتلكات والمرافق (الدواجن) – Senior Assets & Facilities Manager (Poultry): (حائل)

مسؤول مبيعات الجملة – Wholesales Officer: (الدمام)

مدير أول لقسم الصحة والسلامة والأمن – Senior Divisional HSS Manager: (الخرج)

مدير امتثال الجودة للمجموعة (شركات) – Group Quality Compliance Manager (Corporate): (الرياض)

مدير سلامة الأغذية بالشركة – Corporate Food Safety Manager: (الرياض)

مدير أول للمشتريات – Senior Procurement Manager: (الرياض)

مهندس تخطيط (تصنيع) – Planning Engineer (Manufacturing): (الخرج)

مدير عروض تجارية – Divisional Merchandising Manager: (الرياض)

محلل دعم SAP (مؤقت) – SAP Support Analyst (Interim): (الرياض)

منسق نقل (النقل والخدمات اللوجستية) – Transport Coordinator (Transport & Logistics): (الخرج)

مشرف مبيعات أول – Senior Sales Supervisor (Sales): (مكة المكرمة)

مشرف عروض تجارية إقليمي – Regional Merchandising Supervisor (Sales): (الدمام)

أمين الصندوق – Cashier (Sales): (جدة)

مدير فريق – Team Manager (Manufacturing): (الخرج)

أخصائي توظيف أول – Senior Recruitment Specialist: (الرياض)

فني محاسبة (مبيعات) – Accounting Technician (Sales): (رفحاء)

فني محاسبة (مبيعات) – Accounting Technician (Sales): (الرياض)

مدير المشتريات (شركات) – Purchasing Manager (Corporate): (الرياض)

رئيس الجودة – وحدات أعمال البروتين – Head of Quality – Protein BUs: (الرياض)

محلل توقعات الطلب (الدواجن) – Demand Forecast Analyst (Poultry): (حائل)

مدير فريق أول – Senior Team Manager: (حائل)

سكرتير (الزراعة) – Secretary (Farming): (حائل)

مدير فريق (الدواجن) – Team Manager (Poultry): (حائل)

مسؤول موارد بشرية (الدواجن) – HR Officer (Poultry): (حائل)

محلل وظيفي أول SAP (شركات) – Senior SAP Functional Analyst (Corporate): (الرياض)

مسؤول موارد بشرية (الزراعة) – HR Officer (Farming): (حائل)

مساعد مدير المواهب – Assistant Talent Manager: (الرياض)

مسؤول موارد بشرية (الزراعة) – HR Officer (Farming): (الرياض)

مدير هندسة المصنع (DJFI) – Factory Engineering Manager (DJFI): (الخرج)

مستشار أول للصحة والسلامة والأمن (شركات) – Senior Health, Safety & Security Advisor (Corporate): (حائل)

مشرف مختبر (الزراعة) – Laboratory Supervisor (Farming): (الخرج)

قائد فريق أول (الدواجن) – Team Leader I (Poultry): (حائل)

مسؤول موارد بشرية (الدواجن) – HR Officer (Poultry): (حائل)

مساعد مدير المزرعة الثاني (الزراعة) – Assistant Farm Manager II (Farming): (حائل)

فورمان الثروة الحيوانية (الزراعة) – Livestock Foreman (Farming): (حائل)

مدير فريق (IPNC) – Team Manager (IPNC): (حائل)

مدير FMP (الزراعة) – FMP Manager (Farming): (حائل)

مشرف الإقامة (الزراعة) – Accommodation Supervisor (Farming): (حائل)

منسق QSHE الإقليمي (الزراعة) – Regional QSHE Coordinator (Farming): (حائل)

مشرف ورشة العمل (الزراعة) – Workshop Supervisor (Farming): (حائل)

مدير أول للتصدير (السوق الدولية) – Senior Export Manager (International Market): (الرياض)

بائع ما قبل البيع (المبيعات) – Pre Sell Salesman (Sales): (الدمام)

مسؤول التدريب (الزراعة) – Training Officer (Farming): (حائل)

مدير المختبر (الزراعة) – Laboratory Manager (Farming): (حائل)

موعد وطريقة التقديم:

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة في شركة المراعي السعودية من خلال بوابتها الرسمية للتوظيف. يرجى زيارة (رابط بوابة التوظيف) للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف المعلنة وتقديم طلبك.

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