جامعة الفيصل تُتيح 36 فرصة وظيفية غير أكاديمية متنوعة: انضم لفريق العمل الآن

أعلنت جامعة الفيصل عن فتح باب التقديم لـ36 وظيفة غير أكاديمية متنوعة، مما يتيح فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى فريق عمل يركز على التميز والإبداع. تشمل الوظائف مجالات إدارية وتقنية متنوعة تناسب مختلف التخصصات والخبرات.

كتب محمد سعد – تُعلن جامعة الفيصل، الجامعة الرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مُختلف التخصصات. وتُقدم الجامعة فرصةً مُثاليةً للمُهتمين بالعمل في بيئة أكاديمية مُحفزة و مُساهمة في تطوير قطاع التعليم في المملكة.

الوظائف المتاحة:

مسؤول علاقات الخريجين – Alumni Relations Officer

أخصائي التعليم التنفيذي والتطوير – Executive Education & Development Specialist

مسؤول التصوير والفيديو – Photography & Video Officer

أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist:

مساعد تنفيذي – Executive Assistant

مدير تسويق – Marketing Manager

مشرف ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي – Quality Assurance and Accreditation (QAA) Supervisor

أخصائي عمليات المحاكاة – المهارات السريرية – Simulation Operation Specialist – Clinical Skills

مسؤول مكتبة – Library Officer

مشرف نقل التكنولوجيا – Technology Transfer Supervisor

منسق إداري – Admin Coordinator

سكرتير تنفيذي – Executive Secretary

مشرف برامج الدراسات العليا – Graduate Programs Supervisor

منسق إداري – Administrative Coordinator

منسق إداري – Administrative Coordinator

مسؤول العلاقات الحكومية والأكاديمية – Government and Academic Relations Officer

مسؤول الشؤون الأكاديمية (تدريب) – Academic Affairs Officer (Internship)

مشرف التطوير – Advancement Supervisor

مسؤول الفعاليات والأنشطة – Events and Activities Officer

أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي – Social Media Specialist

مصمم ويب مبتدئ – Junior Web Designer

مشرف التعليم التنفيذي – Executive Education Supervisor

مهندس DevOps – DevOps Engineer

مسؤول القبول والتسجيل – Admission & Registration Officer

مشرف الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي – Supervisor for Sustainability & Strategic Planning

أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist

مساعد محاسبة – Accounting Assistant

أخصائي تكنولوجيا المعلومات للدراسات العليا – Graduate School IT Specialist

مساعد مدير ضمان الجودة والتصنيفات – Assistant Director of Quality Assurance and Rankings

أخصائي برامج البحث والهندسة – Research and Engineering Programs Specialist

أخصائي إداري – Administrative Specialist

أخصائي تكنولوجيا المعلومات لشؤون الطلاب – Student Affairs IT Specialist

أخصائي قياس الطيف الكتلي – Mass Spectrometry Specialist

مسؤول اتصالات وشبكات – Communications & Network Administrator

باحث ما بعد الدكتوراه – Postdoctoral Researcher

أخصائي مختبر – Laboratory Specialist

المؤهلات والخبرات:

تختلف المؤهلات و الخبرات المطلوبة باختلاف الوظيفة، و لكن بشكل عام تتضمن:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجال ذات الصلة.

خبرة عملية مُناسبة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مهارات اتصال و تواصل قوية.

نبذة عن جامعة الفيصل:

جامعة الفيصل هي جامعة خاصة غير ربحية تقع في الرياض، المملكة العربية السعودية. تأسست عام 2002 و تُقدم برامج أكاديمية مُتنوعة في مُختلف التخصصات، بما في ذلك الطب، و الهندسة، و إدارة الأعمال، و العلوم. و تُعرف الجامعة بِالتزامها بِالتعليم ذو الجودة العالية و البحث العلمي و خدمة المُجتمع.

كيفية التقديم:

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