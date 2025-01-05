جامعة الفيصل تُتيح 36 فرصة وظيفية غير أكاديمية متنوعة: انضم لفريق العمل الآن

أعلنت جامعة الفيصل عن فتح باب التقديم لـ36 وظيفة غير أكاديمية متنوعة، مما يتيح فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى فريق عمل يركز على التميز والإبداع. تشمل الوظائف مجالات إدارية وتقنية متنوعة تناسب مختلف التخصصات والخبرات.
كتب محمد سعد – تُعلن جامعة الفيصل، الجامعة الرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مُختلف التخصصات. وتُقدم الجامعة فرصةً مُثاليةً للمُهتمين بالعمل في بيئة أكاديمية مُحفزة و مُساهمة في تطوير قطاع التعليم في المملكة.
الوظائف المتاحة:
- مسؤول علاقات الخريجين – Alumni Relations Officer
- أخصائي التعليم التنفيذي والتطوير – Executive Education & Development Specialist
- مسؤول التصوير والفيديو – Photography & Video Officer
- أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist:
- مساعد تنفيذي – Executive Assistant
- مدير تسويق – Marketing Manager
- مشرف ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي – Quality Assurance and Accreditation (QAA) Supervisor
- أخصائي عمليات المحاكاة – المهارات السريرية – Simulation Operation Specialist – Clinical Skills
- مسؤول مكتبة – Library Officer
- مشرف نقل التكنولوجيا – Technology Transfer Supervisor
- منسق إداري – Admin Coordinator
- سكرتير تنفيذي – Executive Secretary
- مشرف برامج الدراسات العليا – Graduate Programs Supervisor
- منسق إداري – Administrative Coordinator
- منسق إداري – Administrative Coordinator
- مسؤول العلاقات الحكومية والأكاديمية – Government and Academic Relations Officer
- مسؤول الشؤون الأكاديمية (تدريب) – Academic Affairs Officer (Internship)
- مشرف التطوير – Advancement Supervisor
- مسؤول الفعاليات والأنشطة – Events and Activities Officer
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي – Social Media Specialist
- مصمم ويب مبتدئ – Junior Web Designer
- مشرف التعليم التنفيذي – Executive Education Supervisor
- مهندس DevOps – DevOps Engineer
- مسؤول القبول والتسجيل – Admission & Registration Officer
- مشرف الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي – Supervisor for Sustainability & Strategic Planning
- أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist
- مساعد محاسبة – Accounting Assistant
- أخصائي تكنولوجيا المعلومات للدراسات العليا – Graduate School IT Specialist
- مساعد مدير ضمان الجودة والتصنيفات – Assistant Director of Quality Assurance and Rankings
- أخصائي برامج البحث والهندسة – Research and Engineering Programs Specialist
- أخصائي إداري – Administrative Specialist
- أخصائي تكنولوجيا المعلومات لشؤون الطلاب – Student Affairs IT Specialist
- أخصائي قياس الطيف الكتلي – Mass Spectrometry Specialist
- مسؤول اتصالات وشبكات – Communications & Network Administrator
- باحث ما بعد الدكتوراه – Postdoctoral Researcher
- أخصائي مختبر – Laboratory Specialist
المؤهلات والخبرات:
تختلف المؤهلات و الخبرات المطلوبة باختلاف الوظيفة، و لكن بشكل عام تتضمن:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجال ذات الصلة.
- خبرة عملية مُناسبة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- مهارات اتصال و تواصل قوية.
نبذة عن جامعة الفيصل:
جامعة الفيصل هي جامعة خاصة غير ربحية تقع في الرياض، المملكة العربية السعودية. تأسست عام 2002 و تُقدم برامج أكاديمية مُتنوعة في مُختلف التخصصات، بما في ذلك الطب، و الهندسة، و إدارة الأعمال، و العلوم. و تُعرف الجامعة بِالتزامها بِالتعليم ذو الجودة العالية و البحث العلمي و خدمة المُجتمع.
كيفية التقديم:
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