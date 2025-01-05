هاتف Redmi Turbo 4: مواصفات متطورة وسعر مناسب للجميع

أطلقت شركة ريدمي هاتفها الجديد Redmi Turbo 4 بمواصفات تقنية عالية وسعر يناسب الجميع. يتميز الهاتف بأداء قوي وتصميم عصري يجعله الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن جودة وتقنية متقدمة بسعر اقتصادي.

كتب محمد سعد – بدأت شاومي العام الجديد بإطلاق هاتف جديد يحمل اسم ريدمي تيربو 4 (Redmi Turbo 4)، وهو أول هاتف يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 8400 الجديد، الذي تم تخصيصه بواسطة شاومي ليصبح باسم Dimensity 8400-Ultra بذييي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بالإضافة إلى ذلك، يتطابق الهاتف مع Redmi K80 من حيث البطارية، حيث يأتي ببطارية من نوع السيليكون كربون بسعة 6,550 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

سعر ومواصفات ريدمي توربو 4 (Redmi Turbo 4) وأهم المميزات

مواصفات الشاشة والكاميرا

يتميز ريدمي تيربو 4 بشاشة LTPS OLED مقاس 6.77 إنش بدقة 1220p ومعدل تحديث 120 هرتز. الشاشة قادرة على تحقيق سطوع أقصى يصل إلى 3,200 شمعة ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل (مستشعر OV20B) وموجودة في فتحة صغيرة بالشاشة، مع وجود مستشعر بصمة ضوئي مدمج تحت الشاشة.

يضم ظهر الهاتف تصميمًا زجاجيًا مزدوج اللون مع كاميرتين خلفيتين:

الكاميرا الأساسية: 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-600 (بحجم 1/1.95 بوصة) مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS).

(بحجم 1/1.95 بوصة) مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS). الكاميرا الثانية: عدسة 8 ميجابكسل عريضة الزاوية.

النظام والحماية

يعمل الهاتف بواجهة HyperOS 2 من شاومي المبنية على أندرويد 15. كما يتمتع الهاتف بمقاومة IP66/68/69 للغبار والماء، ويحتوي على منفذ للأشعة تحت الحمراء.

الألوان والتسعير

يتوفر ريدمي توربو 4 بثلاثة ألوان: الأسود، الأبيض، والأزرق البحري. وجاءت أسعار النسخ المختلفة كالتالي:

12GB/256GB : بسعر 1,999 يوان (273 دولار).

: بسعر 1,999 يوان (273 دولار). 16GB/256GB : بسعر 2,199 يوان (301 دولار).

: بسعر 2,199 يوان (301 دولار). 12GB/512GB : بسعر 2,299 يوان (315 دولار).

: بسعر 2,299 يوان (315 دولار). 16GB/512GB: بسعر 2,499 يوان (342 دولار).

الهاتف متاح للبيع المفتوح في الصين عبر القنوات الرسمية لشاومي.

الإطلاق العالمي

من المتوقع أن يتم إطلاق ريدمي تيربو 4 في الأسواق العالمية تحت اسم Poco X7 Pro، وذلك في 9 يناير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عالية وسعر يناسب ميزانيتك، فإن Redmi Turbo 4 هو الخيار الأمثل. احصل عليه الآن واستمتع بتجربة تقنية متميزة.