HONOR X9a: هاتف بمواصفات خيالية وتصميم مذهل – السعر في السعودية والإمارات

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 12، الذي يأتي بمواصفات عصرية مبتكرة، أبرزها كاميرات عالية الجودة وتصميم مقاوم للكسر. الهاتف مثالي لعشاق التصوير ومحبي الهواتف القوية، ويتميز بسعر مناسب يناسب الجميع في الإمارات.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة هونر عن هاتفها الجديد HONOR X9a، والذي يلفت الأنظار بتصميمه الرائع، خصوصًا الشاشة التي تتميز بجودة استثنائية رغم أنه ليس هاتف رائد، ستشعر وكأنك أمام جهاز من الفئة العليا عند رؤيته، حيث يأتي بشاشة AMOLED مذهلة مع حواف منحنية تمنحك إحساس مشابه للشاشات المستخدمة في الهواتف الرائدة، كما اهتمت هونر بتصميم الشاشة لتكون مقاومة للصدمات والسقوط، مما يضمن عدم كسرها بسهولة، الهاتف يتميز أيضًا بتصميم مبتكر، خاصة في شكل الحلقة الدائرية الخاصة بالكاميرات الخلفية، وبالنسبة للأداء، جاء الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 695 مع بطارية كبيرة السعة ودعم الشحن السريع بقوة 40 واط، في هذا المقال سوف نستعرض المواصفات الكاملة للهاتف HONOR X9a، وأهم مميزاته وعيوبه قمكغم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف HONOR X9a

المواصفات التفاصيل المعالج Snapdragon 695 5G ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر التخزين / الرام 128/256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام الكاميرا خلفية ثلاثية 64+5+2 ميجابكسل / أمامية 16 ميجابكسل الشاشة 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 12 البطارية 5100 مللي أمبير

مميزات هاتف HONOR X9a

شحن سريع بقدرة 40 واط مع شاحن مرفق في علبة الهاتف.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع أداء شبكات ممتاز.

بصمة تحت الشاشة سريعة وعملية.

تصميم مميز وخفيف مع استغلال جيد للحواف.

شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120Hz تقدم أداء ممتاز.

حماية ممتازة من هونر على الشاشة ضد الصدمات والكسر.

البطارية تدوم لفترة طويلة طوال اليوم دون مشاكل.

عيوب هاتف HONOR X9a

معالج كوالكم المستخدم جيد في استهلاك البطارية، ولكن كان من الأفضل استخدام معالج أقوى من حيث الأداء في الألعاب.

يفتقد الهاتف لمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ولكن يتوفر وصلة تحويل من Type C إلى 3.5 ملم في العلبة.

لا يدعم تركيب كارت ميموري.

السماعات الخارجية توفر صوت عادي وليس ستيريو.

مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات يعتمد على السوفت وير.

يعمل بنظام أندرويد 12، وما زلنا في انتظار تحديث أندرويد 13.

أداء الكاميرات متواضع ولا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

سعر هاتف HONOR X9a

في مصر، النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر يقارب 14500 جنيه.

في السعودية، النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر يقارب 1050 ريال.

في الإمارات، النسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر يقارب 900 درهم، والنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر يقارب 1000 درهم.

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