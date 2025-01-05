Samsung Galaxy A55 5G: فخامة سامسونج للفئة المتوسطة 2025 – السعر والمواصفات في السعودية والإمارات
أعلنت سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 5G، الذي يقدم مزيجاً رائعاً من الفخامة والأداء العالي للفئة المتوسطة. يتميز الهاتف بتقنيات الجيل الخامس، شاشة AMOLED فائقة الوضوح، وكاميرا مذهلة، مما يجعله خياراً مثالياً في عام 2025. تعرف على سعره ومواصفاته في السعودية والإمارات.
كتب محمد سعد – في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G أفضل هواتف سامسونج العالمية في الفئة المتوسطة الذي حقق نسبة مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الرائع مع مقاومته للغبار والماء بتصنيف معتمد لمدة نصف ساعة أسفل الماء، كما يستخدم خامات من الزجاج في ظهر الهاتف بطبقة حماية مثل الهواتف الرائدة وإمكانيات كثيرة سوف نتعرف عليها فيما يلي عغضهك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|الشاشة
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرات الخلفية
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|البطارية
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|سوفت وير
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|خامات التصنيع والألوان
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أسعار موبايل Samsung Galaxy A55 5G
يتوفر جوال سامسونج جالكسي ايه 55 5جي داخل السعودية بسعر حوالي 1150 ريال لذاكرة 128 مع 8 جيجا رام، بينما ذاكرة 256 مع 8 بسعر حوالي 1250 ريال.
- في داخل مصر يتوفر ذاكرة 128 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 20500 جنيه، أما ذاكرة 256 و 8 بسعر حوالي 23000 جنيه مع ضمان دولي.
- في داخل الإمارات ذاكرة 128 مع 8 بسعر حوالي 1000 درهم، أما ذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 1150 درهم.
إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء العصري والسعر المناسب، فإن Samsung Galaxy A55 5G هو الخيار الأمثل. تعرف على تفاصيل السعر في السعودية والإمارات واغتنم الفرصة للحصول عليه الآن.
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