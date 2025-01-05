كيفية الحصول على تأشيرة عمل في الكويت: الخطوات والمستندات المطلوبة

إذا كنت تخطط للعمل في الكويت، فإن الحصول على تأشيرة العمل هو أول خطوة أساسية. تقدم الكويت إجراءات واضحة لتأشيرة العمل التي تتطلب مجموعة من الخطوات والمستندات. في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً عن كيفية الحصول على تأشيرة العمل والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات بسهولة.

كتب محمد سعد – كيف أحصل على تأشيرة عمل في الكويت؟ سؤال متكرر حيث تعد الكويت واحدة من أغنى الدول العربية وأكثرها جذبًا للباحثين عن فرص عمل مميزة في مختلف المجالات لذا غالبًا ما تكون الخيار الأول للراغبين في العمل خارج أوطانهم وفي ظل قرار سابق بمنع استقبال طلبات تأشيرات العمل أعلنت السفارة الكويتية مؤخرًا عن توفر وظائف متنوعة في مجالات مميزة كما وضعت السفارة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول طلبات الحصول على التأشيرة قنلفج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيف أحصل على تأشيرة عمل في الكويت؟

للحصول على تأشيرة العمل في الكويت يجب تقديم مجموعة من المستندات والوثائق الرسمية التي تتضمن ما يلي:

استخراج سمة الدخول من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.

تقديم جواز السفر الأصلي بشرط أن يكون ساري الصلاحية مع صورة ضوئية تتضمن رقم هاتف المتقدم.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية والفيش والتشبيه الخاصة بالمتقدم مع ضرورة أن يكون تاريخ استخراج سمة الدخول أحدث من تاريخ إصدار الصحيفة الجنائية.

إرفاق النسخة الأصلية من عقد العمل مصدقًا من جهة رسمية كويتية في مصر.

التأكد من أن عقد العمل مؤرخ ومصدق من وزارة الخارجية الكويتية.

تقديم الأصل من الكشف الطبي مع التأكد من صلاحيته.

ضمان عدم وجود أي تعديلات في بنود عقد العمل.

إصدار شهادة طبية متطابقة مع بيانات جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي.

تقديم إيصال إيداع نقدي صادر من بنك الكويت الوطني باسم المتقدم بقيمة 100 دولار أمريكي.

شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

كيف أحصل على تأشيرة عمل في الكويت؟ بعد توقف دام لمدة عام ونصف أعلنت السفارة الكويتية عن إعادة فتح باب التقديم لتأشيرات العمل موضحةً ضرورة استيفاء المتقدمين لعدد من الشروط الأساسية وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا.

إجادة الكتابة والتحدث باللغة العربية.

تقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على التأشيرة.

إجراء الكشف الطبي في أحد المراكز الصحية المعتمدة من الحكومة المصرية.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم في السجلات الطبية لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

امتلاك خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال الذي يرغب المتقدم العمل فيه بالكويت.

الحصول على مؤهل علمي مناسب للوظيفة المستهدفة.

استخراج عقد العمل من وزارة العمل الكويتية.

هل ينصح بالعيش في الكويت؟

كيف أحصل على تأشيرة عمل في الكويت؟ للعمل في دولة الكويت الكثير من المزايا ومنها:

تتميز الكويت بتقديم رواتب سخية خاصة في الوظائف ذات التخصصات الدقيقة.

كما يحرص العديد من أصحاب العمل على توفير سكن مجاني أو بدل سكن للعاملين لديهم.

يحصل المواطنون والمقيمون في الكويت على خدمات رعاية صحية مجانية عالية الجودة.

تعرف الكويت بأنها واحدة من أكثر الدول أمانًا للإقامة والعمل.

تمتاز الكويت بتنوع ثقافي واسع وهذا يجعلها بيئة غنية بالتجارب الاجتماعية

باستيفاء الخطوات والمستندات المطلوبة، يمكنك بدء رحلتك المهنية في الكويت بسهولة. تأكد من اتباع التعليمات بدقة لضمان إتمام الإجراءات بشكل سريع وفعّال.