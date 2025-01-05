تعرف على أسباب وقف خدمات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان عن اتخاذ إجراءات تقضي بوقف خدمات معينة للمستثمرين الأجانب، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار. في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة، وتأثيرها على بيئة الاستثمار في السلطنة.

كتب محمد سعد – سلطنة عمان تحرص على معدل الاستثمار وجذب الأجانب ومواجهة وحل كافة الصعوبات والتحديات، لذلك قطاع الاستثمار شهد مجموعة من التسهيلات والتغيرات للمستثمرين الأجانب، ارتفعت نسبة التملك إلى 100% خلال الأونة الأخيرة وذلك يعمل على رفع النشاط الصناعي والتجاري فوق 1700 نشاط، أتاح القطاع مجموعة من التسهيلات مثل، تخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمة حكومية، كما أن الوزارة أكدت وجود عدة ضوابط جديدة لاستثمار الأجانب في سلطنة عمان، وسوف يتم تطبيق هذه الضوابط من بداية شهر أبريل غعثهد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان

وزارة التجارة بسلطنة عمان قامت بالإعلان عن إلزامية توظيف مواطن عماني في السجل التجاري للمستثمرين الأجانب في عمان وذلك من بداية أول شهر أبريل، وتكون التفاصيل موضحة كالآتي:

أن يكون التوظيف بعد ممارسة النشاط التجاري لمدة سنة كحد أدنى.

ضرورة أن يكون الموظف التي يتم تعينة مسجل في التأمين الاجتماعي.

تطبيق سياسة التعمين الخاصة بوزارة العمل.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الوزارة توفر العديد من الجهود في الاستثمار للمساعدة داخل البلاد ومن أهم هذه الجهود التالي:

أكدت الوزارة العام الماضي بدء تقليل الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي.

معاملة المستثمر الأجنبي نفس معاملة العماني وذلك لمساعدتهم في الاستثمار داخل سلطنة عمان.

ضرورة توظيف المواطن العماني، ويمكن توظيف واحد على الأقل.

وقف خدمات للمستثمرين الأجانب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن وضع ضوابط التعمين و إلزام الغير ملتزمين من المستثمرين الأجانب وذلك بعد ممارسة النشاط لمدة سنة كحد أقصى والتفاصيل كالآتي:

يتم وقف كافة المعاملات على منصة عمان والتي من خلالها يمكن العمل على جميع السجلات.

يعطى المستثمر مهلة لا تقل عن 30 يوما ويمكن أن يتم تجديد المدة وذلك لإعطاء المستثمر فرصة لتصحيح الأوضاع الخاصة به.

يتم وضع إلتزام على الشركة إلكترونيًا وذلك في حالة تخلي الشركة عن الموظف العماني.

يبقى الهدف من هذه الإجراءات تعزيز شفافية السوق ودعم الاستثمارات المحلية، مع استمرار الجهود لجذب استثمارات أجنبية تحقق التوازن الاقتصادي في سلطنة عمان.