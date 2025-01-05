المجلس العماني للاختصاصات الطبية يفتح باب التسجيل لبرامج الزمالة الخارجية برواتب تنافسية

أعلن المجلس العماني للاختصاصات الطبية عن فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تطوير الكوادر الطبية العمانية. تقدم هذه البرامج فرصة مميزة للأطباء للاستفادة من خبرات دولية متنوعة مع رواتب تنافسية تعزز من قيمة التجربة الأكاديمية والمهنية.

كتب محمد سعد – يسرنا أن نعلن لمتابعينا عن توفر فرص وظيفية مميزة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، والذي أعلن عن فتح باب التقديم لعدد كبير من الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام . يلتزم المجلس بمعايير دقيقة وشروط محددة للكفاءات. ندعوكم إلى إضافة التفاصيل أدناه إلى المتطلبات والخطوات المقدمة يفذنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نعلن عن توفر وظائف مميزة في سلطنة عمان لعام 2025

أعلن المجلس العماني للإختصاصات الطبية عن فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة الخارجية للعام الأكاديمي 2026 / 2027م

للتقديم على الوظائف المتاحة:-

اغتنم هذه الفرصة المميزة وانضم إلى برامج الزمالة الخارجية التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وابدأ مسارك المهني بأعلى مستويات التميز الأكاديمي والعملي.