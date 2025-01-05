تخفيضات تصل إلى 50% على الجوالات الذكية في أقوى عروض اكسترا بالسعودية

أعلنت اكسترا السعودية عن انطلاق أقوى عروضها على الجوالات الذكية، مع خصومات مذهلة تصل إلى 50%. إذا كنت تبحث عن أحدث الهواتف بأسعار لا تُضاهى، فإن هذه العروض فرصة ذهبية لتحديث جهازك الذكي.

كتب محمد سعد – يمكنك الاستفادة من عروض اكسترا السعودية 2025 بكل سهولة، والحصول على خصم يصل إلي 50% على جميع الهواتف، حيث ينصح أولاً بإعداد قائمة بالمنتجات التي تحتاجها أو تخطط لشرائها، ثم، يمكنك الاشتراك في النشرات الإخبارية عبر حسابات اكسترا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات حول العروض والتخفيضات مضتظك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض اكسترا السعودية 2025 بمناسبة نهاية العام

تقدم سلسلة اكسترا في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من التخفيضات المميزة بمناسبة نهاية العام، وتشمل العديد من الجوالات الذكية، وستستمر هذه العروض حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025. في هذا المقال، سنعرض لكم أحدث العروض المتاحة على الجوالات الذكية في اكسترا.

عروض اكسترا السعودية 2025

إليك أبرز العروض والتخفيضات المتوفرة على الجوالات الذكية في سلسلة اكسترا السعودية:

جوال سامسونج جالكسي أي 24 ألترا، 256 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 3.999 ريال سعودي بدلًا من 5.399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 6، 256 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 6.499 ريال سعودي بدلًا من 7.299 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 35، 128 جيجا بايت تخزين مع 8 جيجا رام، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1.249 ريال سعودي.

جوال أوبو رينو 12، 512 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 1.799 ريال سعودي.

جوال أوبو أي 60، 256 جيجا بايت تخزين مع 6 جيجا رام، بسعر 799 ريال سعودي.

جوال موتورولا جي 85، 256 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 879 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

جوال هونر إكس 9 سي، 256 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 1.399 ريال سعودي بدلًا من 1.499 ريال سعودي.

جوال هونر ماجيك في 3 فولد، 512 جيجا بايت تخزين مع 12 جيجا رام، بسعر 5.999 ريال سعودي بدلًا من 6.899 ريال سعودي.

هذه العروض سارية حتى 7 يناير 2025، وتعد فرصة رائعة للحصول على جوالات ذكية بأسعار مخفضة.

عروض اكسترا على الجوالات الذكية

للاستفادة من العروض والتخفيضات المميزة في اكسترا السعودية على الجوالات الذكية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

إعداد قائمة بالمنتجات التي تحتاج إليها أو ترغب في شرائها. الاشتراك في النشرات الإخبارية عبر حسابات اكسترا على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع بأحدث العروض والتخفيضات. زيارة المتجر في وقت مبكر خلال أيام العروض لتجنب الازدحام وضمان توفر المنتجات التي ترغب بها. يمكنك أيضًا الاطلاع على باقي العروض والتخفيضات من خلال الصور التالية.

حيث تنتهي عروض اكسترا السعودية على الجوالات الذكية يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ويمكنك زيارة أقرب فرع من فروع اكسترا المنتشرة في المملكة أو التوجه إلى موقع اكسترا على الإنترنت للاستفادة من العروض.

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