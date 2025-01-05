فرصة ذهبية: احصل على أفضل المنح الدراسية الممولة بالكامل في الإمارات

تقدم الإمارات مجموعة من أفضل المنح الدراسية الممولة بالكامل، والتي تتيح للطلاب فرصة تحقيق أحلامهم الأكاديمية في بيئة تعليمية متطورة. تشمل هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية، المعيشة، والنفقات الأخرى، مما يجعلها خياراً مثالياً للطلاب المتميزين.

كتب محمد سعد – يسعد جامعة أبوظبي أن تقدم فرصاً للحصول منح دراسية ممولة بالكامل، والتي تمنح للطلاب الذين التحقوا مؤخرًا بالجامعة وفي نفس العام الذي تخرجوا فيه من المدرسة الثانوية مطذمي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتهدف الجامعة من وراء توفير هذه المنح الدراسية إلى تمكين الطلاب المتفوقين وتشجيعهم لمتابعة أهدافهم التعليمية.

حيث تسعى الجامعة إلى توفير العديد من الفرص المتكافئة لجميع الطلاب المهتمين بمتابعة التعليم العالي وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة بشكل استباقي في المجتمع بغض النظر عن وضعهم المالي.

المنافع والفوائد

إذا حصلت على هذه المنحة، ستحظى بتغطية/ التنازل بنسبة 100٪ عن:

الرسوم الدراسية.

رسوم استمارة التقديم.

رسوم التسجيل.

رسوم/تكاليف الخدمات الطلابية.

رسوم الخدمات الصحية.

معايير التقديم

يجب عليك اتباع المعايير التالية:

هذه المنحة متاحة للطلاب الذين:

حصلوا على معدل 97٪ أو أعلى في كل سنة دراسية من السنوات الثلاث الأخيرة من المدرسة الثانوية (الصفوف 10-11 و 12).

تخرجوا حديثًا من المدرسة الثانوية والتحقوا بجامعة أبوظبي في نفس العام الذي تخرجوا فيه من المدرسة الثانوية.

الحصول على المنحة مشروط بعملية الاختيار والموافقة الرسمية من مكتب رئيس الجامعة.

المنحة الدراسية قابلة للتطبيق في الفترة الزمنية التي يسجل فيها الطالب في جامعة أبوظبي على أساس التفرغ الكامل (يسجل لمدة لا تقل عن 12 ساعة معتمدة).

يجب استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يلزم إعادة التقديم في كل عام دراسي لاستمرار الحصول على المنحة طالما تم استيفاء معايير الحفاظ على المنحة وتجديدها مباشراً.

معايير الحفاظ على استمرار المنحة:

حاصل على الحد الأدنى لمتوسط ​​المعدل التراكمي (CGPA) 3.70.

اجتياز 12 ساعة معتمدة على الأقل لكل فصل دراسي، باستثناء فصلي الشتاء والصيف.

عن جامعة أبوظبي:

بدأت الرحلة في عام 2000 مع وضع ميثاق جامعة أبوظبي من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وقد تصور مؤسسي الجامعة وجود مؤسسة ستكون من بين الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي والعالم. قد تم إطلاق الجامعة في البداية مع كلية الأعمال وكلية الآداب والعلوم، ثم توالى افتتاح كلية الهندسة في عام 2007، مع توسيع كلية الحقوق في عام 2016. تسعى جامعة أبوظبي دائماً لتكون الأفضل وأحد الجامعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي تعمل على تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات المتميزة ليصبحوا قادة الغد، يتمكنوا من الانخراط في مختلف مجالات البحث والابتكار الذي يحدث فرقا فى المجتمع.

يجب عليك اتباع المعايير التالية:

هذه المنحة متاحة للطلاب الذين:

حصلوا على معدل 97٪ أو أعلى في كل سنة دراسية من السنوات الثلاث الأخيرة من المدرسة الثانوية (الصفوف 10-11 و 12).

تخرجوا حديثًا من المدرسة الثانوية والتحقوا بجامعة أبوظبي في نفس العام الذي تخرجوا فيه من المدرسة الثانوية.

الحصول على المنحة مشروط بعملية الاختيار والموافقة الرسمية من مكتب رئيس الجامعة.

المنحة الدراسية قابلة للتطبيق في الفترة الزمنية التي يسجل فيها الطالب في جامعة أبوظبي على أساس التفرغ الكامل (يسجل لمدة لا تقل عن 12 ساعة معتمدة).

يجب استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يلزم إعادة التقديم في كل عام دراسي لاستمرار الحصول على المنحة طالما تم استيفاء معايير الحفاظ على المنحة وتجديدها مباشراً.

معايير الحفاظ على استمرار المنحة:

حاصل على الحد الأدنى لمتوسط ​​المعدل التراكمي (CGPA) 3.70.

اجتياز 12 ساعة معتمدة على الأقل لكل فصل دراسي، باستثناء فصلي الشتاء والصيف.

عن جامعة أبوظبي:

بدأت الرحلة في عام 2000 مع وضع ميثاق جامعة أبوظبي من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وقد تصور مؤسسي الجامعة وجود مؤسسة ستكون من بين الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي والعالم. قد تم إطلاق الجامعة في البداية مع كلية الأعمال وكلية الآداب والعلوم، ثم توالى افتتاح كلية الهندسة في عام 2007، مع توسيع كلية الحقوق في عام 2016. تسعى جامعة أبوظبي دائماً لتكون الأفضل وأحد الجامعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي تعمل على تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات المتميزة ليصبحوا قادة الغد، يتمكنوا من الانخراط في مختلف مجالات البحث والابتكار الذي يحدث فرقا فى المجتمع.

استفد من الفرصة وابدأ رحلتك الأكاديمية في الإمارات مع أفضل المنح الدراسية الممولة بالكامل. لا تتردد في التقديم الآن واغتنم مستقبلك!