محللة عراقية تثير الجدل: هذا هو أسوأ لاعب في المنتخب السعودي

أثارت محللة رياضية عراقية جدلاً واسعاً بتصريحاتها عن أداء المنتخب السعودي “الأخضر”، حيث وجهت انتقادات لاذعة ووصفت أحد لاعبيه بأنه “أسوأ لاعب”. التصريح أثار تفاعلاً كبيراً بين الجماهير الرياضية والنقاد.

كتب محمد سعد – شارك الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي مقطع فيديو لمحللة رياضية عراقية تحدثت خلاله عن نقاط ضعف المنتخب السعودي، ووصفت اللاعب الذي قدم الأداء الأضعف خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج.

لم يحقق المنتخب السعودي النتائج المرجوة في البطولة، حيث خرج من المنافسة في الدور نصف النهائي بأداء متواضع، خاصة في المواجهة التي جمعته بالمنتخب العراقي.

في هذا السياق، نشر الدبيخي مقطعًا لتصريحات المحللة العراقية، وعلق عليه قائلاً: “هذه المحللة العراقية أرجل من بعض الإعلاميين المطبلين عندنا”.

وأضاف: “قالت الحقيقة التي يعرفها الجميع، البليهي أسوأ لاعب، لكن هل يوجد إعلامي في التلفزيون الرياضي السعودي يملك الشجاعة لقول هذا الكلام؟ مستحيل”.

وتابع: “كل هذه الأخطاء، ما شافها هذوليك؟ ميولهم أعمتهم عن ملاحظة أخطاء لاعبيهم”.