الهلال يقدم شكوى رسمية ضد لاعب بحريني بعد اتهامه بالتحكيم

أعلن نادي الهلال السعودي عن تقديم شكوى رسمية ضد لاعب بحريني عقب تصريحاته المثيرة للجدل التي اتهم فيها التحكيم بمحاباة الفريق. يأتي ذلك ضمن جهود الهلال لحماية سمعته والدفاع عن نزاهة المنافسات الرياضية.

كتب محمد سعد – بدأت الإدارة القانونية في نادي الهلال إجراءات تقديم شكوى ضد لاعب منتخب البحرين محمد عدنان، بعد توجيهه إساءات متكررة للنادي خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وأكدت إدارة الهلال القانونية أنها تتعامل بحزم هذا الموسم مع كافة الإساءات التي تستهدف النادي، سواء من الإعلاميين الرياضيين أو اللاعبين بمختلف جنسياتهم، خاصة عندما تصل تلك الإساءات إلى التشكيك في نزاهة المنافسة من خلال ادعاءات غير صحيحة. وفي بيان رسمي، أوضح نادي الهلال أنه قام بتوثيق جميع التصريحات المسيئة التي أدلى بها اللاعب البحريني محمد عدنان خلال مشاركته في برنامج “دورينا غير”، وقد تقدم بشكوى رسمية ضد هذه التصريحات إلى الجهات المختصة. وفي تصريحاته المثيرة للجدل، قال محمد عدنان: “الحكام يمنحون ضربات جزاء لنادي الهلال عندما يحتاج إليها”.

المغمور المدعو السيد محمد عدنان كيف يسمح له بالظهور في برامجنا للتشكيك في منافساتنا؟!! كذااااااب في وجهه هو من قال:

"كالعادة بلنتي لـ #الهلال"

بداية ثم جحد • قالها صراحة في الفيديو المحذوف#دورينا_غير قابل للتشكيك

– pic.twitter.com/XpQA6lvbiD — دباس الدوسري (@dbasdosari1) January 5, 2025

وأضاف: “كالعادة، الهلال دائمًا يحصل على ضربة جزاء، وكلنا نعرف من هو النادي السعودي المفضل عند الحكام”.

تجدر الإشارة إلى أن سيد عدنان ليس اللاعب الأول الذي يواجه دعوى قضائية من نادي الهلال؛ فقد سبق أن قدم النادي شكاوى مشابهة ضد لاعبين سابقين، مثل سعد الحارثي، الذي كان قد شكك في نتائج مباريات الهلال خلال نفس البرنامج.

تستمر تداعيات هذه التصريحات في إشعال الجدل بين الأوساط الرياضية، بينما يؤكد الهلال تمسكه بحقه القانوني في مواجهة الاتهامات.