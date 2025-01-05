بعد تتويج البحرين: المسحل يثير جدلاً بين الجماهير السعودية بوعد مستقبلي

أثار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، جدلاً واسعاً بين الجماهير السعودية عقب تصريحات أدلى بها بعد تتويج المنتخب البحريني. وعد المسحل بوعد مستقبلي بعيد أثار موجة من التساؤلات والانتقادات حول جاهزية الأخضر لتحقيق الإنجازات المقبلة.

كتب محمد سعد – اختتمت منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 26” بتتويج منتخب البحرين باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على نظيره العماني في المباراة النهائية.

ودع منتخبنا الوطني البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1، مما أثار استياء الجماهير التي كانت تأمل في تحقيق اللقب. في هذا السياق، وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، تهنئته إلى اتحاد الكرة البحريني بمناسبة التتويج، قائلاً: “نهنئ الأشقاء في مملكة البحرين على هذا الإنجاز المستحق ونتمنى لهم دوام النجاح والتقدم في المحافل الكروية، قدم المنتخب البحريني أداءً بطولياً يستحق الإشادة”. وأضاف المسحل: “ندرك تماماً خيبة أمل جماهيرنا بعد الأداء الأخير، ونعدكم بأننا نعمل بجد على التصحيح والعودة بشكل أقوى”. وتابع في وعده للجماهير: “كأس الخليج 2027 سيكون سعودياً بإذن الله”. رغم أن هذا الوعد حمل بارقة أمل، إلا أنه استفز الجماهير السعودية المتعطشة لتحقيق الألقاب، حيث عبّرت عن غضبها وطالبت منه التركيز على التحديات القريبة، وأبرزها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أو ترك المشعل لشخص آخر.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي ستُقام في المملكة العربية السعودية صيف عام 2026، لتعود البطولة إلى الأراضي السعودية بعد غياب استمر 12 عاماً. وكانت آخر استضافة للبطولة في المملكة عام 2014، عندما حقق منتخب قطر لقب البطولة.

تصريحات المسحل تفتح باب النقاش حول مستقبل الكرة السعودية ومدى قدرة المنتخب على تحقيق طموحات الجماهير في البطولات القادمة.