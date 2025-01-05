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حشود كبيرة في اليوم الثالث من مهرجان الحمضيات بالحريق: تجربة فريدة لعشاق الفاكهة المحلية

حشود كبيرة في اليوم الثالث من مهرجان الحمضيات بالحريق: تجربة فريدة لعشاق الفاكهة المحلية
إقبال قياسي يشهده اليوم الثالث من مهرجان الحمضيات في الحريق
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهد مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق إقبالاً غير مسبوق في يومه الثالث، حيث توافد الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء المميزة والتعرف على أصناف الحمضيات المحلية. المهرجان يعكس مكانة المحافظة كواحدة من أبرز مناطق إنتاج الحمضيات في المملكة.

كتب محمد سعد – حقق مهرجان الحمضيات التاسع في محافظة الحريق، الذي تنظمه شركة الخدمات الزراعية، إقبالاً كبيراً في يومه الثالث بمشاركة أكثر من 70677 زائراً، مما يعكس نجاح الفعاليات المتنوعة التي تشمل التجارب الزراعية والأنشطة الترفيهية إلى جانب عروض المنتجات المحلية التي جعلت المهرجان وجهة سياحية بارزة.

إقبال قياسي يشهده اليوم الثالث من مهرجان الحمضيات في الحريق

وتمتع زوار المهرجان بتجربة فريدة من خلال تذوق الأكلات الشعبية المقدمة على قشور الترنج، في مبادرة تعزز من قيمة الصناعات التحويلية وتضفي لمسة إبداعية على الأنشطة المقامة، التي تستمر على مدى عشرة أيام متواصلة.

كما ضم المهرجان 36 ركنًا للأسر المنتجة، تم تنظيمها على طراز البيوت التراثية، حيث تنافست الأسر في عرض وتسويق منتجاتها من الأطعمة الشعبية التي لقيت رواجًا كبيرًا بين الزوار، وساهم هذا الرواج في تعزيز تجربة الطعام المحلي والحديث، مضيفًا بُعدًا استثنائيًا للمهرجان.

من الجدير بالذكر أن مهرجان الحمضيات يلعب دورًا مهمًا في دعم الأسر المنتجة من خلال تحسين دخلها وخلق فرص عمل جديدة في مجالات زراعة وإنتاج وتسويق منتجات الحمضيات والمأكولات الشعبية، كما يسهم في تعزيز الصناعات التحويلية من خلال عرض وتسويق مجموعة واسعة من الأطعمة والمنتجات المحلية.

إذا كنت من عشاق الحمضيات، فلا تفوّت فرصة زيارة مهرجان الحريق والاستمتاع بأصناف فريدة وفعاليات ممتعة في أجواء عائلية مميزة.

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