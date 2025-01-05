ضبط أكثر من 25 ألف مخالفة صحية في منشآت الطائف

أسفرت هذه الجولات المفاجئة، التي شملت أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق، عن كشف العديد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

شملت هذه المخالفات عدم حصول العمال على شهادات صحية أو عدم تجديدها، إضافة إلى سوء طرق حفظ وتخزين الأغذية، كما تم ضبط منتجات مجهولة المصدر وعدم الالتزام بشروط سلامة الغذاء، وأُخذت عينات من الأغذية والمشروبات لإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.

وحثت الأمانة سكان المحافظة على الإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو بلدية يلاحظونها عبر التطبيق الإلكتروني “بلدي”، أو المنصات الرسمية للأمانة، أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد على الرقم 940.