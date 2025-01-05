أمانة الأحساء تطلق مشروعاً لتحديث نظام النقل وتعزيز السلامة المرورية

أعلنت أمانة الأحساء عن بدء تنفيذ مشروع تحديث نظام النقل والسلامة المرورية، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل ورفع مستوى الأمان على الطرق. يأتي المشروع ضمن جهود الأمانة لتطوير منظومة النقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – ممثلة بوكالة المشاريع، عن بدء تنفيذ مشروع لتشغيل وصيانة نظام إدارة النقل والسلامة المرورية، في مبادرة لتحسين وصيانة نظام النقل الذكي عبر ثلاث مسارات رئيسية.

تضمن هذه المسارات تقنيات متعددة تشمل الشاشات الإلكترونية الموزعة على الطرق، والتي تعرض تنبيهات السلامة والمعلومات المرورية، وتعلن عن الأحداث العامة والفعاليات، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة حالة الطرق، ونظام اتصال متكامل يشمل كابينة الاتصال بالموقع ومكوناتها، الذي يسهم في ربط الشاشات الإلكترونية بغرفة التحكم الرئيسية بمقر وكالة المشاريع. من جانبه، صرّح المهندس عبدالله العتيبي، وكيل الأمين للمشاريع، بأن المشروع يشمل أيضًا “تشغيل غرفة التحكم بمقر وكالة المشاريع” بأيدي فريق من المُشغلين السعوديين، حيث تتمركز أعمالهم على مراقبة الكاميرات وإدارة المحتوى المعروض على الشاشات الإلكترونية وفقًا لأحوال الطرق، بما في ذلك إرسال تنبيهات لقائدي السيارات عند وقوع حوادث أو ازدحام مروري، إلى جانب التنبيهات المتعلقة بالطقس الطارئ والمناسبات العامة بالتعاون مع إدارة الكوارث. كما أشار العتيبي إلى أن الجهود مستمرة لتطوير هذا النظام بإدخال بيانات تتعلق بالأزمنة والمسافات للمساعدة في توجيه السائقين نحو الوجهات الرئيسية داخل المحافظة.

مشروع تحديث نظام النقل والسلامة المرورية في الأحساء يعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير طرق آمنة وسلسة للجميع.