أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5 يناير 2025 في الأسواق المصرية

تعرف على أحدث أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5 يناير 2025. نستعرض في هذا التقرير الأسعار المحدثة لأبرز الأصناف، بما في ذلك الطماطم، البطاطس، البرتقال وغيرها، لمساعدتك في تخطيط مشترياتك اليومية.

كتب محمد سعد – تعد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5 يناير 2025 من اهم وابرز المحاصيل الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط، والتي تعتبر مصدر للفيتامين وتساعد الكثير من الأشخاص الذين يريدون خساره الوزن علي أنقاص أوزانهم، ومن أهميتهم أيضأ الوقاية من أمراض القلب و وتصلب الشرايين ، وتشغل أسعار الخضروات والفاكهة فكر المواطنين يوميًا، بسبب تغير الأسعار بشكل مستمر نقوم بطرح جميع الأسعار الموجودة في مختلف الأسواق اليوم. جدول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5 يناير 2025 قائمه بأسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، فاتبعونا خلال السطور التالية: يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 6.5 إلى 8 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 إلى 10 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو البسلة بين 25 إلى 30 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 12.5 إلى 15 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 15 إلى 17.5 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان العروس بين 10 إلى 15 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 10 إلى 15 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 20 إلى 25 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 17.5 إلى 20 جنيه مصري.

يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 20 إلى 25 جنيه مصري.

يتراوح سعر كيلو الليمون بين 45 إلى 50 جنيه مصري.

يتراوح سعر كيلو البطاطا بين 6.5 إلى 10 جنيه مصري. أسعار الفاكهة اليوم اليوم الأحد 5 يناير 2025 بلغ سعر كيلو البرتقال إلي 12.5 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو الموز إلي 17.5 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو اليوسفي إلي 12.5 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو الجوافة إلي 20 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو التفاح إلي 55 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو الفراولة إلي 35 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو الكنتالوب إلي 25 جنيها.

تابع التحديثات اليومية لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات التي تهمك.