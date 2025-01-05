ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض والبانية اليوم الأحد 5 يناير 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض والبانية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5 يناير 2025. نستعرض في هذا التقرير قائمة محدثة بالأسعار للتاجر والمستهلك، لتوضيح التغيرات في السوق وأبرز العوامل المؤثرة على حركة الأسعار.

كتب محمد سعد – يهتم الكثير من ربات المنازل حول معرفة قائمة أسعار الدواجن والبانية اليوم الأحد 5 يناير 2025 وسجل الفراخ ارتفاعا في الأسواق وينما استقر سعر البيض الأبيض والأحمر ،ولان الدواجن من البروتينات المستخدمة يوميا ً في جميع المنازل، ويعتبر أسعار الفراخ والبيض من المواضيع اليومية المهمة التي تكثر من زيادة البحث عنها عبر مواقع الأنترنت ، بينما سجل انخفاض في سعر الكتاكيت البيضة، وسبب ارتفاع سعر الفراخ في السوق كثرة الطلب عليها لأنها مصدر أساسي للبروتين، والآن من خلال موقعنا هذا نقوم بطرح جميع الأسعار الموجودة للدواجن اليوم في الأسواق.

قائمة أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 يناير 2025

سجل اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع نحو 78 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الشراء للمستهلك ما بين 89 و 92 جنيه مصري.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع نحو 123 جنيها، بينما سجل سعر الشراء للمستهلك بين 129 و 135 جنية.

بينما وصل سعر الفراخ الساسو اليوم في الأسواق 117 جنيها، بينما للمستهلك يتراوح سعرها ما بين 123 و 129 جنيه.

قائمة أسعار البيض اليوم استقرار سعر البيض في الأسواق المحلية. سجل اليوم سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 155 جنية.

وبينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنية.

وسجل سعر البيض كرتونة البلدي نحو 140 جنية. قائمة أسعار البانية وصل سعر كيلو البانية اليوم ما بين 180 و 220 جنية.

وسعر كيلو الشيش طاووق يتراوح ما بين 180 و 120 جنيه.

وسعر كيلو الوراك يتراوح ما بين 90 و 110 جنية.

وصل سعر اليوم لكيلو الكبد والقوانص بين 90 و 120 جنيه.

استمر بمراقبة التغيرات اليومية في أسعار الدواجن والبيض لتخطيط أفضل لمشترياتك، مع توقعات باستمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.