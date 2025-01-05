تراجع الجنيه المصري: سعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025 في البنوك المختلفة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025 تغيرات جديدة في البنوك المختلفة. نستعرض في هذا التقرير آخر التحديثات الخاصة بأسعار الصرف، وأبرز التوقعات الاقتصادية التي تؤثر على حركة العملات في السوق المصرية.

كتب محمد سعد – مع اهتمام الكثير من الأشخاص حول معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شاهد اليوم الأحد 5 يناير 2025 الدولار انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 6 قروش لعمليات البيع والشراء، ويزداد بحث المواطنين حول أسعار مختلف العملات مقابل الجنيه المصري بشكل مستمر لمتابعة الأحوال الاقتصادية للدولة ولوحظ انخفاض بسيط في بعض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في “البنك الأهلي المصري” 50.66 جنيه مصري للشراء، 50.76 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في” البنك المركزي المصري” 50.8407 جنيه مصري للشراء، 50.7033 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في ” البنك التجاري الدولي” 50.82 جنيه مصري للشراء، 50.72 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في “بنك قناة السويس” 50.82 جنيه مصري للشراء، 50.72 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في” بنك الإسكندرية” 50.82 جنيه مصري للشراء، 50.72 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في” مصرف أبو ظبي الإسلامي” 50.82 جنيه مصري للشراء، 50.72 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في “بنك مصر” 50.82 جنيه مصري للشراء، 50.72 جنيه مصري للبيع. أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك شاهد حالة من الاستقرار الملحوظ وظل ثابت على سعر 52.39 جنيه مصري للشراء، 52.50 جنيه مصري للبيع.

بينما شاهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في السوق السوداء ارتفاعًا حيث سجل 52.08 جنيه مصري للشراء، 53.11 جنيه مصري للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم سجل اليوم في البنوك المصرية 13.50 جنيه مصري للشراء، 13.54 جنيه مصري للبيع.

سجل اليوم ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث حقق 13.47 جنيه مصري للشراء، 13.74 جنيه مصري للبيع.

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