انخفاض جديد في درجات الحرارة: هيئة الأرصاد في مصر تكشف حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غداً الإثنين 6 يناير 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة غداً الإثنين 6 يناير 2024، مع استمرار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار في عدة مناطق. تعرف على تفاصيل حالة الطقس وأماكن الأمطار لتخطيط يومك بشكل أفضل.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن في أخر الاستعلامات عن الطقس من خلال الأقمار الصناعية كانت تشهد على تكاثر السحب لبعض المحافظات ومن الواضح أنها ستتعرض لسقوط أمطار، حيث كانت حالة الطقس في تلك الفترة مصدر لاهتمام الكثير من المواطنين بسبب تقلبات الطقس في أخر فترة وتنص توقعات هيئة الأرصاد الجوية على استمرار التقلبات الشتوية خلال الفترة القادمة.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا

ستستمر لعده أيام مقبله تلك الحالة من عدم استقرار الطقس حيث ستشهد بعض المحافظات على سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وتحذر هيئة الأرصاد الجوية لوجود من يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025 شبورة كثيفة في المناطق المقربة من الأماكن الساحلية والزراعية، وبسبب تقلبات الطقس في تلك الفترة توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم وفي الفترة القادمة كالتالي:-

طقس اليوم الأحد 5 يناير: العظمى 21 درجة ، الصغرى 14 درجة

طقس يوم الاثنين 6 يناير: العظمى 22 درجة ، الصغرى 12 درجة

طقس يوم الثلاثاء 7 يناير: العظمى 22 درجة ، الصغرى 10 درجة

طقس يوم الأربعاء 8 يناير: العظمى 22 درجة ، الصغرى 12 درجة

طقس يوم الخميس 9 يناير: العظمى 22 درجة ، الصغرى 13 درجة

طقس يوم الجمعة 10 يناير: العظمى 20 درجة ، الصغرى 13 درجة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 5 يناير 2025

من المتوقع سقوط أمطار رعدية على محافظة مطروح اليوم ومساءً على محافظات (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة)

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات (غربية، منوفية، خليج العقبة، الشرقية)

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على (القاهرة، القليوبية، الجيزة، بني سويف)

المناطق الأقل درجات حرارة في مصر