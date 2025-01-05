الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن 1098 وظيفة شاغرة: قدّم الآن عبر الموقع الرسمي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفر 1098 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg. الفرصة متاحة للراغبين في الانضمام إلى واحدة من أهم الجهات الحكومية في مصر، مع توفير شروط وتفاصيل التقديم على الموقع الرسمي.

كتب محمد سعد – توفر مؤسسات الدولة المختلفة مجموعه فرص عمل للشباب والبنات ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بمرتبات مجزية وفي الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث حول وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 سوف نعرض لكم التخصصات المتاحة. وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر التخصصات المطلوبة لوظائف السكة الحديد والتي تشمل عده تخصصات ومنها: متخصص في مساعدة قائد قطار ممتاز. متخصص في أشراف قطار رابع. متخصص صراف تذاكر. متخصص فني مزلقان. متخصص في هندسه الإشارات. متخصص في هندسه الميكانيكا. متخصص في فن صيانة وتجديدات سكة. متخصص في تحكم مركزي “CTC”. الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 1098 موظفا يجب علي المتقدم أن تكون جنسيته مصرية. يجب علي المتقدم أن تكون سمعته حسنه السير والسلوك. يجب علي المتقدم أن يكون السجل الجنائي له خالي من أي عقوبات مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. يجب علي المتقدم أن لا يكون عمره يزيد عن 30 عامًا. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة صورة شخصية جديده.

صوره من بطاقة الرقم القومي بشرط تكون سارية.

المؤهل الدراسي لدي المتقدم.

كارينه نقابة المهندسين بشرط يكون ساري.

موقف محدد من الخدمة العسكرية للذكور.

بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عليهم احضار بطاقة إثبات الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي للتأكيد. خطوات التقديم في مسابقه وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر عليك القيام بزيارة الصفحة الرئيسية للوظائف الحكومية من هنا. عليك القيام بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب من قبل. عليك القيام بالبحث عن مسابقة وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر. عليك القيام بملء الاستمارة وتقديم البيانات الشخصية. عليك القيام بالتأكيد والإرسال ومن ثم مراجعة البيانات.

لا تفوّت الفرصة وانضم إلى فريق العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر. قم بزيارة الموقع الرسمي jobs.caoa.gov.eg وابدأ التقديم الآن قبل انتهاء المدة المحددة.