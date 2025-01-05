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تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD
تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

استمتع بمشاهدة أفضل البرامج والأناشيد التعليمية مع قناة طيور الجنة 2025، التي تُعد فخر صناعة الأجيال. نقدم لك الترددات الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD لتضمن تجربة مشاهدة ممتعة لأطفالك.

كتب محمد سعد – يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة 2025 لأنها من اكثر القنوات شهره واسعه لأنها تقوم بعرض محتوي مختلف ويتناسب مع جميع الأعمار، وتتميز القناة بتقديم برامج وأناشيد مميزة ومحبوبة للأطفال والكبار وهي قناة مسلية ومفيدة لتنمية ذاكرتهم، وتقدم القناة أيضأ محتوي تعليمي وترفيهي هادف، وهي قناة مجانية تعمل دون أي اشتراك شهري، فهي تقدم كل ما هو جديد علي مدار 24 ساعه يوميا نقوم بعرض جميع الترددات الجديدة علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي نايل سات

  • التردد الجديد للقناة: 11274.
  • معدل الاستقطاب الخاص للقناة: عمودي.
  • معدل ترميز القناة: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جوده القناة: HD.

تردد قناة  طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي عرب سات

  • تردد القناة: 11310.
  • معدل الترميز للقناة: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة القناة: HD.
  • معامل الاستقطاب: افقي.

طريقة تنزيل تردد طيور الجنة علي جهاز الرسيفر

  • أولا نقوم بالضغط علي زر قائمة الإعدادات.
  • ثم قم باختيار أيقونة التثبيت اليدوي.
  • بعد ذلك نقوم بكتابة البيانات المطلوبة، واختيار القمر الصناعي المناسب لك.
  • ثم نقوم بالضغط علي زر البحث وننتظر حتي انتهاء عملية البحث.
  • وأخيرا نقوم بالضغط علي زر حفظ القناة.

 

اضبط تردد قناة طيور الجنة الآن واستمتع بمحتوى تعليمي وترفيهي ممتع بجودة HD على النايل سات والعرب سات.

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