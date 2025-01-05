تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD

استمتع بمشاهدة أروع البرامج الوثائقية والعلمية مع قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025، التي توفر محتوى مميزاً بجودة عالية HD. نقدم لك الترددات الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لتستمتع بتجربة مشاهدة فريدة ومعلومات تثري معرفتك.

كتب محمد سعد – شهدت قناه ناشيونال جيوغرافيك 2025 زيادة كبيره في معدل البحث بسبب محتواها الفريد والمتميز،لمعرفة التردد الجديد للقناة، تعتبر هذه القناة من القنوات الرائدة في محتواها الوثائقي والتعليمي حول إظهار الطبيعة والحياة البرية والاكتشافات العلمية والتاريخ، هذه القناة من القنوات المجانية التي تعمل دون دفع اشتراك شهري، تتميز القناة بالجودة العالية للصوت والصورة، والآن زوار موقعنا نقوم بطرح الترددات الجديدة للقناة عبر القمرين الصانعين.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2025 علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناه: 11411.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

جوده الصوت والصورة: HD.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات

التردد هو: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ القناة: 3/4.

جوده الصوت والصورة: HD.

اهم البرامج التي تقدمها قناه ناشيونال جيوغرافيك

برنامج الأسود والفيلة.

برنامج أسرار حديثة للحيوان.

برنامج البرية الجامحة.

برنامج ثعابين في المدينة.

برنامج البرية مع بير غريلز.

برنامج هجرات عظمي.

برنامج اكتشاف عالم المحيطات.

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج الكشف عن وحوش مفقودة.

برنامج كوكبنا العجيب.

برنامج اختراق الأنظمة.

برنامج إندونيسيا البرية.

برنامج ملوك المناجم.

طريقه تنزيل تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال