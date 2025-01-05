حقيقة تغيير المناهج في سوريا 2025: أهداف التعديلات والتطوير التعليمي

أثار الحديث عن تغيير المناهج الدراسية في سوريا لعام 2025 تساؤلات واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور. في هذا التقرير، نستعرض حقيقة هذه التغييرات وأهدافها المعلنة، التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

كتب محمد سعد – قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالاعلان عن القيام بتغير بعض النقاط فى المناهج الدراسية ووجود بعض التعديلات للمصطلحات فى داخل بعض السطور،وهذا أدى الى حدوث ضجة علي الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وقد راي البعض انها تغيير في تراث الدولة وتاريخها، وسوف نتعرف على المزيد من المعلومات خلال مقال اليوم.

حقيقة تغيير المناهج في سوريا

أن قرار وجود تغيير فى المناهج الدراسية السورية نتيجة وجود المعلومات الخاطئة التي كان يتعمد الرئيس السابق بشار الأسد وضعها مما يؤدي الى تمجيد حكمة ونرجسية العبارات عنه وعن شخصيته. وفي اطار التغيرات التي قد اثارت غضب العديد من المواطنين السورين فقد صرح نذير القادري وزير التربية والتعليم السوري أن وجود تغيير فى المناهج هو عائد الي تعديل بعض المصطلحات التى تغير من تاريخ الدولة. القرارات الصادرة بخصوص مناهج التعليم السوري بعد ان تم الاعلان عن سقوط نظام الأسد وحكومته الى الابد قامت وزارة التعليم السورية بالتخلص من جميع الصياغات الغير صحيحة وجميع المعلومات الخاطئة التى أصدرت من بعض القرارات الخاصة بهذا النظام السابق والتي تتمثل فيما يلي: يتم دراسة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لجميع الطلاب وتكون من المجموع الأساسي للطالب.

يتم التخلص من كافة عبارات الأسد وعائلته في النشيد الوطني السوري والتي تخص حماة الديار عليكم سلام

يتم حذف بعض المقررات الإنجليزية التي تأتى في الصور والتماثيل.

يتم استبدال المنطق الفلسفي الصيني بالمنهج الأدبي السوري المختص.

يتم العودة إلى استخدام علم الثورة بدل من العلم القديم للنظام السابق.

اضافة عبارة الحكم العثماني بدل من عبارة الاحتلال العثماني في كل المناهج.

يتم الإعلان عن إلغاء مادة التربية الوطنية كاملة. قررت الوزارة إلغاء ذكر زنوبيا ودولة بنت الازور لأنها شخصية خيالية، ويتم إلغاء كل ما يخص نظرية التطور، ومن ثم إلغاء تطور الدماغ والتكوين الجيني وعلم الوراثة. كما قررت الوزارة حذف كافة الصور منها الساحر، صور العلم القديم، صور العملات النقدية السورية، صورة حمامة ترمز للآلهة، وكذلك صورة الكرسي الرسولي، الى جانب صورة نصب الجندي المجهول، وصور حافظ الأسد، وصور بشار الأسد، وصورة الإله مردوك.

تعديلات المناهج الدراسية في سوريا خطوة نحو تحسين جودة التعليم وتهيئة الطلاب لمستقبل أفضل. تابعوا التفاصيل لمعرفة المزيد عن هذه التحديثات وأهدافها.