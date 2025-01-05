عاجل: بدء التسجيل في برنامج سكنات الترقوي الحر 2025 بالجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن فتح باب التسجيل في برنامج الترقوي الحر لعام 2025، الذي يهدف إلى توفير سكنات مميزة للمواطنين بشروط ميسرة. يتيح البرنامج فرصة التقديم عبر الموقع الرسمي، مع توفير كافة التفاصيل والخطوات لتسهيل عملية التسجيل.

كتب محمد سعد – من أهم البرامج التي تساعد على امتلاك وحدات سكنية في الجزائر هو السكن الترقوي الحر، حيث يعتبر من أهم البرامج الخاص بالدعم السكني الذي يتم تقديمه للمواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية باسمهم ويقومون بالسكن في الإيجارات، وقد أصبحت الإيجارات في الجزائر حاليًا باهظة الثمن، ويستطيع جميع المواطنين في العراق الذين تتوافر بهم كافة الشروط التي تم الإعلان عنها التسجيل من أجل الحصول على السكنات الموجودة في هذا البرنامج.

التسجيل فى سكنات برنامج الترقوي الحر

يستطيع جميع المواطنين في دولة الجزائر القيام بالتسجيل في برنامج الدعم الخاص بسكنات الترقوي الحر هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم القيام بها، ويتم التسجيل في هذا الدعم السكني إلكترونيًا، وتم توضيح جميع الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في هذا الدعم وهي: الولوج إلى الرابط الرسمي المخصص من أجل المؤسسة الوطنية المسؤولة عن الترقية في الجزائر.

الضغط على الزر الذي يتم من خلاله القيام بإنشاء حساب لأول مرة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تم إنشائه.

اختيار القسم الذي يتم من خلاله التسجيل في السكنات التابعة إلى الترقوي الحر.

تدوين جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتسجيل في هذا الدعم.

تقديم كافة المستندات التي تثبت توافر كافة الشروط اللازمة.

سداد الرسوم التي تم تحديدها من أجل الحصول على إحدى هذه السكنات.

القيام بإرسال الطلب إلى الجهات المختصة حتى تقوم بمراجعته. شروط التسجيل في سكنات الترقوي الحر تم توضيح جميع الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يستحق الاستفادة من هذا الدعم الهام، والذي يساهم في الاتقاء بمستوى المعيشة الخاص بالمواطن في دولة الجزائر، وتتمثل هذه الشروط في مجموعة من النقاط وهي كالآتي: المستفيد من هذه السكنات يجب أن يكون من أبناء الجنسية الجزائرية.

الإقامة الدائمة يجب أن تكون في إحدى الولايات الجزائرية.

عدم امتلاك أي عقارات أو وحدات يصلح استخدامها للسكن.

وجود مصدر للدخل الشهري وذلك من أجل سداد قيمة الأقساط الخاصة بالسكنة التي يتم الحصول عليها.

عدم الاستفادة من أي دعم سكني تم تقديمه في وقت سابق.

سارع الآن بالتسجيل في برنامج الترقوي الحر 2025 عبر الموقع الرسمي، واستفد من فرصة الحصول على سكن يناسب احتياجاتك في الجزائر.