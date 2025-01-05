خطوات وشروط التقديم للخدمة الوطنية في الجزائر: دليل شامل

تعد وزارة الدفاع الوطني في الجزائر من أبرز المؤسسات الحكومية التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان الأمن الوطني والحفاظ على سيادة البلاد في عام 2025 تواصل الوزارة جهودها في تعزيز القدرة الدفاعية للجزائر من خلال تحديث القوات المسلحة وتطوير تقنيات التدريب والتأهيل.

تهدف الوزارة أيضا إلى تنظيم الخدمة الوطنية وتوجيه الشباب نحو الانخراط في هذا الواجب الوطني الهام وبالإضافة إلى توفير الفرص العسكرية التي تساهم في تنمية المهارات والقدرات الفردية تسعى الوزارة إلى تحسين الشروط والإجراءات الخاصة بالتوظيف في مختلف القطاعات العسكرية بما يضمن الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

التقديم في الخدمة الوطنية بالجزائر

يعد التقديم في الخدمة الوطنية في الجزائر من الواجبات الأساسية التي يطلب من الشباب الجزائري أداءها حيث تسهم في تعزيز الدفاع الوطني وتطوير المهارات العسكرية يتعين على المتقدمين اتباع إجراءات معينة وشروط محددة لضمان القبول والانخراط في هذه الخدمة الهامة وخطوات التقديم في الخدمة الوطنية في الجزائر:

يجب أن يكون المتقدمين ضمن الفئة العمرية المحددة للتجنيد.

مثل الهوية الوطنية وشهادات الصحة.

يمكن للمتقدمين التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني.

يتطلب من المتقدمين اجتياز الفحص الطبي للتأكد من لياقتهم البدنية.

بعد استكمال الإجراءات يتم إصدار أمر الالتحاق بالخدمة الوطنية.

بيان وزارة الدفاع الوطني

تعد وزارة الدفاع الوطني في الجزائر المصدر الرسمي للإعلان عن كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العسكري والأمني في بيانها الأخير قدمت الوزارة معلومات هامة حول التحديثات و الإجراءات التي تهم المواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية والالتزامات العسكرية وأبرز ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني: