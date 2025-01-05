زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025: آلية التطبيق والتفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص. في هذا المقال، نتعرف على تفاصيل الزيادة وآلية تطبيقها والفئات المستفيدة.

كتب محمد سعد – أفادت مصادر رسمية أن العام 2025 الذي سيبدأ خلال ساعات قليلة، يحمل أخبارا سعيدة لأكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالإضافة إلى أولئك غير الخاضعين لأحكامه، ويشمل الخبر السار أيضا أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، الذين يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

تتضمن صحيفة “الوطن” بالأرقام تفاصيل وآلية تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب الشهرية وقيمة العلاوات الدورية والاستثنائية ورفع تكاليف المعيشة والحوافز الإضافية وذلك في النقاط التالية: سيتم تطبيق زيادة الرواتب مع بداية كل سنة مالية، من خلال إعلانات العلاوات الدورية التي تبدأ في السنة المالية الجديدة، والتي تصل نسبتها إلى 10% بحد أدنى 150 جنيها، وقد تم تقديم موعد صرفها ليكون في شهر مارس 2024 بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.

صرف علاوات وحوافز إضافية وزيادة الرواتب لعام 2025، وفقا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والصادر برقم 172 لسنة 2023.

زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 195 جنيها، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لعام 2024.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه للعاملين الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية وغيرهم.

زيادة الحافز الإضافي ليكون على الأقل 500 جنيه وأقصى 900 جنيه، بحيث تشمل علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي للأجر المتغير أو المكمل. يتراوح مجموع الزيادة في الحد الأدنى للأجور مع تطبيق العلاوات والحوافز لعام 2025 بين 1000 و1200 جنيه، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: زيادة قدرها 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور للوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.

1100 جنيه لدرجات الثالثة والثانية والأولى.

1200 جنيه لأصحاب درجة المدير العام والدرجة العليا والدرجة الممتازة. زيادة أجور الموظفين في القطاع الخاص في يوليو 2025 سيتم زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص في عام 2025، استنادا إلى نصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال صرف العلاوة الدورية المستحقة لهم بدءا من السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2025.

ستتجاوز الزيادة الجديدة الحد الأدنى للأجور الذي حدد حاليا بـ 6 آلاف جنيه حسب قرار المجلس القومي للأجور. خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحقيق 8 زيادات في الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المرتقبة في عام 2025، وقد جاءت هذه الزيادات على الشكل التالي: رفع الحد الأدنى للأجور في 2017 من 1200 إلى 1400 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 إلى 2000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في من 2000 إلى 2400 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في أبريل 2022 من 2400 إلى 2700 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 من 2700 إلى 3000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في سبتمبر 2023 من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه للصف السادس.

رفع الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للمرتبة السادسة.

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2025 ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين. تابع التفاصيل لمعرفة آلية التطبيق والاستفادة من هذا القرار.