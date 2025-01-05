رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025: الشروط والخطوات المطلوبة

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. يتيح البرنامج فرصة الحصول على المساعدات المالية وفق شروط محددة. في هذا المقال، نقدم لك رابط التسجيل والخطوات اللازمة لتقديم طلبك بنجاح.

كتب محمد سعد – يبحث المواطنين المصريين عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025، وهذا بعد إن قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن صرف منحة للعمالة الغير منتظمة وهذا على ستة دفعات، وتبلغ نحو 1000 جنيه مصري بدل من 500 جنيه مصري، وهذا بداية من خلال شهر يناير 2025 بسبب مناسبة قدوم احتفالات عيد الميلاد المجيد، وسوف نتعرف على رابط التسجيل والشروط والمواعيد الخاصة بالحصول على تلك المنحة فى السطور القادمة.

كيفية الدخول على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

عملت وزارة القوى العاملة على الكشف عن بداية فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025، وهذا فى خلال الأيام القادمة، ويؤكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الأشخاص المسجلين من قبل ذلك عليهم فقط تحديث بياناتهم وهذا عبر اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال الى زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على شبكة الإنترنت.

ثم يتم التوجه إلى خيار قسم الخدمات الالكترونية.

يتم اختيار خيار منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة.

يتم تحميل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة بشكل صحيح.

ثم يتم النقر على خيار تسجيل.

اهم شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يجب تطبيق هذه الشروط عندما يتم التسجيل فى منحة العمالة غير منتظمة المحددة من قبل وزارة القوى العاملة، وهى فيما يلي: أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في مصر إقامة دائمة بشكل مستمر.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سن 20 عام ولا يتخطى عن 60 عام.

أن يكون المتقدم يمتلك بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

أن يكون المتقدم مسجل في وزارة القوى العاملة من ضمن فئة العمالة الغير منتظمة.

أن لا يكون للمتقدم أى سجل تجاري ملكة.

أن لا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك عنده. مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة حرصت وزارة القوى العاملة على تحديد مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي قد جاءت على النحو التالي: تصرف منحة عيد الميلاد المجيد فى يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025

تصرف منحة عيد الفطر المبارك فى يوم الموافق 30 مارس 2025.

تصرف منحة عيد العمال فى يوم 1 مايو 2025.

تصرف منحة عيد الأضحى فى يوم 6 يونيو 2025.

تصرف منحة رأس السنة الهجرية فى يوم 26 يونيو 2025.

تصرف منحة المولد النبوي الشريف فى يوم 4 سبتمبر 2025.

لا تفوّت فرصة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وتأكد من استيفاء الشروط وتقديم الطلب عبر الرابط الرسمي لضمان الاستفادة من الدعم.