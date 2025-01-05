وزارة الإسكان توضح حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية: التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة الإسكان عن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدات السكنية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات لضمان استمرارية الاستفادة من هذه المشاريع. في هذا التقرير، نقدم تفاصيل الحالات والأسباب التي قد تؤدي إلى الإلغاء.

كتب محمد سعد – قامت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنظيم حجز الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي بتحديد مجموعة من الحالات التي تعد بمثابة مخالفات لشروط الحجز أو إخلال بالالتزامات، مما قد يؤدي إلى سحب الوحدة السكنية ومن خلال هذا المقال نتعرف على حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية.

الإسكان يوضح حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن بعض الحالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي وجاءت كالآتي: تغيير الغرض من استخدام الوحدة حيث تخصص وحدات الإسكان الاجتماعي لاستخدام سكني فقط، وأي استخدام آخر من قبل المشتري أو أي طرف آخر يعد مخالفة، ويؤدي إلى سحب الوحدة.

لا يجوز للمشتري التنازل عن الوحدة أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال مثل البيع أو الإيجار أو الهبة إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشرط تسديد المبلغ الكامل للوحدة.

في حال اكتشاف أي مخالفة لشروط الحجز المبينة في كراسة الشروط، يتم سحب الوحدة من المشتري.

إذا طلب المشتري إلغاء تخصيص الوحدة قبل أو بعد التخصيص، فإن الوحدة تسحب منه.

في حال عدم دفع المشتري نسبة 20% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية (1%) وحساب مجلس الأمناء (0.5%) ضمن المهلة المحددة، يتم سحب الوحدة.

في حال عدم دفع المشتري لقسطين متتاليين حسب الشروط المحددة، يتم سحب الوحدة.

إذا لم يلتزم المشتري بالتعاقد مع الهيئة أو لم يقم باستلام الوحدة في الوقت المحدد، يتم سحب الوحدة.

في حال اكتشاف تزوير في المستندات المقدمة للحجز، يتم سحب الوحدة وإلغاء الحجز.

يمنع المشتري من التصرف في وحدة الإسكان الاجتماعي بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، وفي حال حدوث ذلك يتم سحب الوحدة. حجز شقق الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي عن انتهاء حجز شقق الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي، حيث تم تخصيص 25 ألف وحدة سكنية

للإسكان المتوسط و100 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكدت الوزارة أن عدد المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط بلغ حوالي 410 آلاف شخص، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز إلى 310 آلاف شخص، في حين سجل نحو 255 ألف شخص بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني. خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي يمكن التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي عند فتح الحجز بالخطوات الآتية: الدخول إلى الموقع وزارة الاسكان.

الضغط على حجز الإسكان الاجتماعي.

إدخال البيانات الشخصية، مع تحميل صورة بطاقة الرقم القومي الصالحة.

اختيار الدور المطلوب في الوحدة السكنية.

الضغط على التقديم وملئ جميع البيانات المطلوبة.

لضمان استمرارية تخصيص الوحدة السكنية، احرص على الالتزام بشروط وزارة الإسكان وتجنب الوقوع في الحالات التي تؤدي إلى الإلغاء.