طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل السعودي

كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة بمثابة تعويض مالي يمنح للعامل عند انتهاء علاقته بالعمل سواء كانت عن طريق الاستقالة أو الفصل شريطة أن تكون مدة العمل قد تجاوزت فترة معينة ويمثل هذا التعويض تقديرا لمجهود العامل طوال سنوات عمله حيث يعتمد المبلغ المستحق على مدة العمل ونوع العقد.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

مكافأة نهاية الخدمة من أهم الحقوق التي يكفلها قانون العمل السعودي للعامل عند انتهاء علاقته بالعمل سواء كان ذلك نتيجة للاستقالة أو الفصل من صاحب العمل وتهدف المكافأة إلى تكريم جهود العامل.

وتعويضه عن سنوات عمله ولهذا يجب على العامل وصاحب العمل أن يكونا على دراية بكيفية حساب هذه المكافأة بالشكل الصحيح وفقا للأنظمة المعمول بها فيما يلي سنستعرض أبرز النقاط التي يجب مراعاتها عند حساب مكافأة نهاية الخدمة:

يمنح العامل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ثُمن راتب شهري.

ويمنح العامل عن كل سنة من السنوات التي تلي الخمس الأولى ثلث راتب شهري.

يحق للعامل الحصول على المكافأة إذا كانت مدة خدمته أكثر من سنتين مع تقليص المكافأة في حال كانت مدة الخدمة أقل من ذلك.

في حال تم الفصل بدون سبب مبرر يحق للعامل الحصول على المكافأة كاملة

لا يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله بسبب ارتكاب خطأ جسيم.

إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة لا يحق للعامل الحصول على المكافأة.

متى تصرف مستحقات نهاية الخدمة

تعد مستحقات نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون العمل السعودي للعامل عند انتهاء علاقته بالعمل سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل أو انتهاء عقد العمل ويعد دفع هذه المستحقات في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية لحفظ حقوق العامل وضمان عدم وجود نزاعات بين الطرفين وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بمواعيد صرف مستحقات نهاية الخدمة: