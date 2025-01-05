جدول الإجازات الرسمية للموظفين في السعودية لعام 2025

كيف جاء جدول الاجازات الرسمية بالسعودية 2025 للموظفين؟
وفقا لما أوضحته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فإن أبرز اجازات عام 2025 للموظفين، ما يلي:
- سيوافق يوم 22 فبراير لأجازة التأسيس السعودي 2025، وسيتم منح هذا اليوم إجازة رسمية ليتم إحياء ذكرى تأسيس دولة السعودية والتي تأسست على يد محمد بن سعود.
- ستبدأ إجازة عيد الفطر 2025 من يوم 1 شوال حتى يوم 4 شوال أي الذي سيوافق ميلاديا بداية من يوم 30 مارس 2024 حتى يوم 2 أبريل 2024.
- ستبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 من يوم 5 يونيو 2025 حتى يوم 8 يونيو 2025.
- سيوافق أجازة يوم عرفة ليوم 6 يونيو 2025.
- يوافق إجازة اليوم الوطني ليوم 23 سبتمبر 2025.
ما أشهر الأسئلة المتداولة عن الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية؟
هناك بعض الأسئلة الدائمة التي يتم استقبالها من قبل الكثير من الموظفين عن الإجازات الرسمية وأهمها ما يلي:
- هل يوم العلم السعودي إجازة رسمية أما لا؟، والتي الإجابة بأن هذا اليوم يوافق 11 من مارس ويتم منحه إجازة رسمية للطلاب فقط، وليس للموظفين بالقطاع العام والخاص.
- هل يوم السبت عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية؟، والتي الإجابة بنعم فهو من ضمن عطل نهاية الأسبوع.
- وسؤال آخر يتعلق بيوم رأس السنة الهجرية فهل هو أجازة رسمية بدولة السعودية؟ وتكون الإجابة ب لا فهو يوم عادي ولا يتم منحه إجازة رسمية.
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