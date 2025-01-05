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وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل الدراسية

وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل الدراسية
وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل الدراسية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم عن موعد امتحانات نصف السنة لعام 2025 لجميع المراحل الدراسية، مع التأكيد على جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب في أجواء تنظيمية تضمن سير الامتحانات بسلاسة. يشمل الجدول الزمني كافة التفاصيل اللازمة للطلاب وأولياء الأمور.

كتب محمد سعد –  وزارة التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025، والتي تشمل جميع المراحل الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وتم تحديد الجداول الزمنية لهذه الامتحانات بطريقة تضمن إجراء تقييم شامل ودقيق لمستوى الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

موعد امتحانات نصف السنة

 

وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل الدراسية

 

تهدف وزارة التربية العراقية إلى تنظيم بيئة تعليمية دقيقة ومنظمة، حيث تم تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة بشكل يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التواريخ الهامة خلال العام الدراسي.

الجدول الزمني لامتحانات نصف السنة في العراق

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية العراقية يبدأ العام الدراسي الجديد في 10 سبتمبر 2024، ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، كما تبدأ امتحانات نصف السنة في 22 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 2 يناير 2025، بعدها تبدأ عطلة نصف السنة اعتبارًا من 3 يناير 2025 وتستمر حتى 7 فبراير 2025، وسيتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 على أن تنتهي في 5 يونيو 2025، أما الاختبارات الشفوية فستجرى قبل أسبوع من الامتحانات التحريرية خلال أوقات الدوام الرسمي.

الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي

استمرارًا لجهود الوزارة في ضمان سير العملية التعليمية بشكل مستمر، تم تحديد الإجازات الرسمية وفقًا للمواعيد المهمة في العام الدراسي، والتي تشمل:

  • إجازة رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2025.
  • إجازة عيد الجيش العراقي: 6 يناير 2025.
  • إجازة عيد الفطر المبارك: من 29 رمضان حتى 2 شوال.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: وفقًا للتواريخ الهجرية المحددة.

أهمية امتحانات نصف السنة

تعتبر امتحانات نصف السنة فرصة حاسمة لتقييم تقدم الطلاب في المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول، كما تعد هذه الامتحانات مؤشرًا هامًا للمعلمين وأولياء الأمور لمعرفة مستوى الطلاب، مما يساعد في وضع خطط لتحسين أدائهم خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما تسعى وزارة التربية العراقية من خلال الجداول الزمنية التي أعلنت عنها إلى تحقيق التوازن بين العملية التعليمية وفترات الراحة، مما يساعد الطلاب على التفوق في مسيرتهم التعليمية ويسهم في رفع جودة التعليم على مستوى جميع المراحل الدراسية.

تأكد من مراجعة الجدول الزمني الخاص بامتحانات نصف السنة لعام 2025 وتحضير المواد الدراسية جيداً لضمان تحقيق أفضل النتائج.

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