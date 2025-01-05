جدول الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق لجميع المراحل الدراسية

تم الكشف عن الجدول الذي ينظم الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية حيث من المقرر أن تبدأ جميع هذه الامتحانات في نهاية شهر يناير الجاري، وجدول الامتحانات المرحلة الابتدائية هو:

يوم الثامن والعشرين من يناير يكون امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

يوم التاسع والعشرين من يناير يكون امتحان اللغة الكردية واللغة العربية.

يوم الثلاثين من يناير يكون امتحان اللغة الانجليزية.

يوم الأول من فبراير يكون امتحان مادة الرياضيات.

يوم الثالث من فبراير يكون امتحان مادة العلوم.

جدول الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة

تم توضيح الجدول المخصص من أجل الامتحانات التمهيدية المخصصة من أجل الطلاب في المرحلة الدراسية المتوسطة، والمقرر أن تبدأ الامتحانات في الثامن والعشرين من يناير، والجدول الخاص بالامتحانات للمرحلة المتوسطة هو:

الثامن والعشرين من يناير امتحان التربية الدينية واللغة العربية.

التاسع والعشرين امتحان اللغة الانجليزية.

الثلاثين من يناير امتحان الرياضيات.

الأول من فبراير امتحان الاجتماعيات.

الثاني من فبراير امتحان صحة الإنسان.

الثالث من فبراير امتحان الكيمياء.

الرابع من فبراير امتحان الفيزياء.

الخامس من فبراير امتحان الأحياء.

جدول الامتحانات التمهيدية للمرحلة الإعدادية

من المراحل التعليمية الهامة في العراق هي المرحلة الاعدادية، كما أنها من المراحل التي يقوم الطلاب بها من أجل أداء الامتحانات التمهيدية والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، والجدول الخاص بهذه الامتحانات للمرحلة الإعدادية هو: