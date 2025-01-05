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جدول الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق لجميع المراحل الدراسية

جدول الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق لجميع المراحل الدراسية
جدول الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق لجميع المراحل الدراسية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول الامتحانات التمهيدية لعام 2025، والذي يشمل جميع المراحل الدراسية. يأتي هذا الإعلان لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحضير الجيد للامتحانات وضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

كتب محمد سعد – يستعد الكثير من الدول المختلفة في الوقت الحالي من أجل إجراء جميع الاختبارات التي تتعلق بنصف العام الدراسي، ومن ضمن هذه الدول هي جمهورية العراق، حيث أعلنت التربية والتعليم العراقية عن الموعد الذي سوف يتم فيه إجراء الامتحانات التمهيدية، وذلك لكافة المراحل التعليمية التي يتكون منها النظام التعليمي العراقي، ويستعد جميع الطلاب من أجل هذه الامتحانات من خلال مذاكرة الدروس في جميع المواد الدراسية جيدًا.

 الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق

تم الكشف عن الجدول الذي ينظم الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية حيث من المقرر أن تبدأ جميع هذه الامتحانات في نهاية شهر يناير الجاري، وجدول الامتحانات المرحلة الابتدائية هو:

  • يوم الثامن والعشرين من يناير يكون امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.
  • يوم التاسع والعشرين من يناير يكون امتحان اللغة الكردية واللغة العربية.
  • يوم الثلاثين من يناير يكون امتحان اللغة الانجليزية.
  • يوم الأول من فبراير يكون امتحان مادة الرياضيات.
  • يوم الثالث من فبراير يكون امتحان مادة العلوم.

جدول الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة

تم توضيح الجدول المخصص من أجل الامتحانات التمهيدية المخصصة من أجل الطلاب في المرحلة الدراسية المتوسطة، والمقرر أن تبدأ الامتحانات في الثامن والعشرين من يناير، والجدول الخاص بالامتحانات للمرحلة المتوسطة هو:

  • الثامن والعشرين من يناير امتحان التربية الدينية واللغة العربية.
  • التاسع والعشرين امتحان اللغة الانجليزية.
  • الثلاثين من يناير امتحان الرياضيات.
  • الأول من فبراير امتحان الاجتماعيات.
  • الثاني من فبراير امتحان صحة الإنسان.
  • الثالث من فبراير امتحان الكيمياء.
  • الرابع من فبراير امتحان الفيزياء.
  • الخامس من فبراير امتحان الأحياء.

جدول الامتحانات التمهيدية للمرحلة الإعدادية

من المراحل التعليمية الهامة في العراق هي المرحلة الاعدادية، كما أنها من المراحل التي يقوم الطلاب بها من أجل أداء الامتحانات التمهيدية والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، والجدول الخاص بهذه الامتحانات للمرحلة الإعدادية هو:

  • الثامن والعشرين من يناير امتحان التربية الدينية.
  • التاسع والعشرين من يناير امتحان اللغة العربية.
  • الثلاثين من يناير امتحان اللغة الانجليزية.
  • الأول من فبراير امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
  • الثاني من فبراير امتحان الرياضيات.
  • الثالث من فبراير امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطللب الشعبة الأدبية.
  • الرابع من فبراير امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والاقتصاد لطلاب الشعبة الأدبية.

اطلع على جدول الامتحانات التمهيدية 2025 واستعد لتحقيق أفضل النتائج، مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل وزارة التربية العراقية.

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