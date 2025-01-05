تعرف على الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج إلى مصر

إذا كنت تخطط لجلب هاتف محمول من الخارج إلى مصر، فمن المهم أن تكون على دراية بالرسوم الجمركية المفروضة. أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تفاصيل الرسوم التي تُفرض على الهواتف المستوردة، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتشجيع السوق المحلي.

كتب محمد سعد – كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تطبيقها قرار جديد يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية وذلك على كافة الهواتف المحمولة التي تأتي من خارج مصر، كما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بأن قيمة الرسوم المفروضة على مختلف الهواتف القادمة من خارج البلاد تصل لحوالي 38.8% وسيتم تطبيق هذا القرار من أول يناير من 2025 على الهاتف الثاني للمالك، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

الرسوم الجمركية على الهواتف

أتاحت مصلحة الجمارك المصرية وذلك بعد تعاونها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبرنامج جديد يعرف بإسم تليفوني Telephony وذلك على كل أجهزة الآيفون والأندرويد ليتم من خلاله تسجيل كل بيانات الهواتف المحمولة التي تأتي من الخارج بالتحديد التي يتم جلبها للاستخدام الشخصي، حتى يتمكن المالك من الحصول على إعفاء من الرسوم وذلك فور أن يتم تسجيل كل البيانات على التطبيق وسداد كل الرسوم المطلوبة. الرسوم المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج وفقا لما كشفته الوزارة فإنه سيتم تطبيق دفع ضريبة على أي هاتف وارد من الخارج وتصل قيمة الرسوم الجمركية حوالي 38.5% من قيمة الهاتف الأساسي، يسمح للمسافرين أن يقوموا بإدخال هاتف شخصي واحد فقط لهم أما الهاتف الثاني فسيتم فرضه الرسوم المقررة عليه، وينبغي الدفع خلال 90 يوم فقط وإن لم يتم الدفع سيتم إيقاف خدمة الاتصالات عليه. كيفية معرفة الرسوم الجمركية لهاتفك من خلال تطبيق تليفوني يمكنك الآن معرفة قيمة الرسوم الجمركية المقررة على هاتفك من خلال الخطوات التالية: قم بتنزيل تطبيق تليفوني من خلال متجر Google Play و App Store.

ومن ثم سيظهر لك خانة ليتم فيها كتابة الرقم التسلسلي للهاتف الذي تريد الإستعلام عنه IMEI.

ستظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على هاتفك في حال كان هناك أي ضريبة عليه.

في حال ظهرت لك 0 بجانب الرسوم الجمركية يعني ذلك عدم وجود أي رسوم.

ينبغي أن يتم سداد الرسوم الجمركية في موعد 90 يوم ويمكن السداد بأي طريقة تناسبك إلكترونية.

تأكد من معرفة الرسوم الجمركية قبل استيراد هاتفك المحمول لتجنب أي مفاجآت وضمان إتمام الإجراءات الجمركية بسهولة.