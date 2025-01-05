احصل على أكواد فري فاير 2025 المجانية المضمونة والصالحة الآن

سوف نوضح لكم قائمة بأحدث أكواد فرى فاير ٢٠٢٥ التي جاءت على النحو التالي:
- 1FF25-LUCK-BONU للحصول على صندوق مكافآت عشوائي.
- GARE-NA23-4FREE أسلحة نادرة وحصرية.
- FF 25-PET-REWARD حيوان أليف مجاني.
- WINN-ER20-25 NOW للحصول على عملات ذهبية مجانية.
- 5 REDEE-FF5-NOW صندوق أسلحة.
- كود لوت سلاح سيد العقول: AWTY-BVA1-KJHY-7HVN.
- كود قنبلة يدوية: FFIC-RF 85-4 MZT.
- كود شرط البوتات: F2PMABG1OABG.
- FTY7FGN4XKHC حزمة Frostfire Polar الأسطورية
- VY2KFXT9FQNC بندقية Golden Grace
- XF4SWKCH6KY4 حركة LOL
- YFW2Y7NQFV9S جلد Cobra MP40 + 1450 رمز
- FXK2NDY5QSMX سلاح Yellow Poker
أبرز المكافآت التي يمكن الحصول عليها من الأكواد
هناك العديد من المكافآت التي يمكن أن عليها اللاعب من الاكواد، ومن المكافآت ما يلي:
- شخصيات جديدة: مثل كريستيان وألوك.
- أزياء حصرية: ملابس مميزة تزيد من مظهر الشخصية جمالا.
- أسلحة مميزة: بنادق وقاذفات بأسطح وألوان خاصة.
- عملات وجواهر: لشراء عناصر داخل اللعبة.
- حيوانات أليفة: تُضاف كرفيق للاعب داخل المعركة.
طريقة استبدال أكواد فرى فاير
يمكن استبدال الأكواد بخطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي للعبة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الوصول إلى موقع استرداد الأكواد الرسمي.
- اختر تسجيل الدخول باستخدام الطرق المتاحة مثل: فيسبوك، جوجل، تويتر، أو VK.
- لابد أن تقوم بنسخ الكود والصقه في الخانة المخصصة.
- إذا كان الكود صالحًا، ستصل لك رسالة تفيد بنجاح العملية.
- أنتقل إلى حسابك داخل اللعبة وستظهر المكافآت في قسم البريد.
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