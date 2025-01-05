طريقة عمل مثلثات السميد بورق الجلاش: تحلية شتوية لذيذة وسهلة

استمتعي بتحضير تحلية شتوية مميزة تجمع بين طعم السميد الرائع وقرمشة ورق الجلاش. مثلثات السميد هي وصفة سهلة ولذيذة تضيف دفئاً إلى ليالي الشتاء. في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة إعدادها بخطوات بسيطة لتحصلي على نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – تعد الجلاش من الحلويات العربية التقليدية، ويتم تحضيره بالعديد من الطرق ومنها مثلثات السميد بالجلاش التي تجمع بين طعم السميد اللذيذ وقوام الجلاش الهش و هي من الوصفات التي تتميز بسهولة التحضير وطعمها الرائع، وتعد من الحلوى المفضلة في الكثير من المناسبات، ومن خلال هذا المقال نقدم طريقة عمل مثلثات السميد بورق الجلاش خطوة بخطوة.

طريقة عمل مثلثات السميد بورق الجلاش

يحب الكثير من الناس تناول الجلاش الحلو ونقدم خطوات عمل مثلثات السميد بورق الجلاش كطريقة جديدة ورائعة لتناول الجلاش كالآتي:

المكونات: 1عبوة من رقائق الجلاش.

2 كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من السكر.

1 كوب من الحليب السائل.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

شربات بارد للتقديم.

سوداني مفروم للتزيين. خطوات تحضير مثلثات السميد بالجلاش في قدر على نار متوسطة، يضاف الحليب والسكر إلى السميد ويقلب بشكل جيد حتى يذوب السكر.

يترك المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ في التماسك.

بمجرد أن يصبح السميد سميكا، تضاف الزبدة والفانيليا ويخلط الجميع حتى يصبح المزيج ناعم.

يتم إضافة جوز الهند، ثم يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد.

يفرد ورق الجلاش على سطح مستو وتدهن كل طبقة من الجلاش بالزبدة المذابة.

يمكن وضع عدة طبقات من الجلاش للحصول على قوام هش ولذيذ.

يقطع الجلاش إلى مستطيلات صغيرة.

على كل مستطيل، يوضع مقدار من حشوة السميد في أحد أطرافه، ثم يلف الجلاش على شكل مثلث بحيث يغطي الحشوة بالكامل.

ترص مثلثات الجلاش المحشوة في صينية مدهونة بالزبدة وتخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

بعد إخراج المثلثات من الفرن، يسكب الشربات البارد عليها لتغمرها بشكل جيد، ثم تزين بالسوداني المفروم أو جوز الهند حسب الرغبة.

ويجب ترك المثلثات لتبرد قبل التقديم.

يمكن إضافة القليل من ماء الزهر أو ماء الورد إلى حشوة السميد لإضفاء نكهة مميزة.

لتكون مثلثات الجلاش أكثر هشاشة، يمكن زيادة عدد طبقات الجلاش.

مثلثات السميد بالجلاش هي حلوى رائعة يمكن تقديمها في أي وقت وتستمتع بها العائلة والأصدقاء.

جرّبي مثلثات السميد بورق الجلاش لتحلية شتوية رائعة ستنال إعجاب عائلتك. قدّميها مع الشاي أو القهوة واستمتعي بمذاقها المميز.