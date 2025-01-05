طريقة عمل مثلثات السميد بورق الجلاش: تحلية شتوية لذيذة وسهلة

يحب الكثير من الناس تناول الجلاش الحلو ونقدم خطوات عمل مثلثات السميد بورق الجلاش كطريقة جديدة ورائعة لتناول الجلاش كالآتي:
المكونات:
- 1عبوة من رقائق الجلاش.
- 2 كوب من السميد الناعم.
- نصف كوب من السكر.
- 1 كوب من الحليب السائل.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- شربات بارد للتقديم.
- سوداني مفروم للتزيين.
خطوات تحضير مثلثات السميد بالجلاش
- في قدر على نار متوسطة، يضاف الحليب والسكر إلى السميد ويقلب بشكل جيد حتى يذوب السكر.
- يترك المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ في التماسك.
- بمجرد أن يصبح السميد سميكا، تضاف الزبدة والفانيليا ويخلط الجميع حتى يصبح المزيج ناعم.
- يتم إضافة جوز الهند، ثم يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد.
- يفرد ورق الجلاش على سطح مستو وتدهن كل طبقة من الجلاش بالزبدة المذابة.
- يمكن وضع عدة طبقات من الجلاش للحصول على قوام هش ولذيذ.
- يقطع الجلاش إلى مستطيلات صغيرة.
- على كل مستطيل، يوضع مقدار من حشوة السميد في أحد أطرافه، ثم يلف الجلاش على شكل مثلث بحيث يغطي الحشوة بالكامل.
- ترص مثلثات الجلاش المحشوة في صينية مدهونة بالزبدة وتخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.
- بعد إخراج المثلثات من الفرن، يسكب الشربات البارد عليها لتغمرها بشكل جيد، ثم تزين بالسوداني المفروم أو جوز الهند حسب الرغبة.
- ويجب ترك المثلثات لتبرد قبل التقديم.
- يمكن إضافة القليل من ماء الزهر أو ماء الورد إلى حشوة السميد لإضفاء نكهة مميزة.
- لتكون مثلثات الجلاش أكثر هشاشة، يمكن زيادة عدد طبقات الجلاش.
- مثلثات السميد بالجلاش هي حلوى رائعة يمكن تقديمها في أي وقت وتستمتع بها العائلة والأصدقاء.
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