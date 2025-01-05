بسكويت جوز الهند الناعم: حضريه في المنزل في 10 دقائق فقط

لن تحتاجي لشراء بسكويت جوز الهند من الخارج بعد الآن! نقدم لكِ وصفة بسيطة وسريعة لتحضير بسكويت جوز الهند الناعم في 10 دقائق فقط. استمتعي بمذاقه الرائع وقوامه المثالي مع عائلتك في أي وقت.

كتب محمد سعد – يوجد العديد من أنواع البسكويت المختلفة الموجودة في الأسواق والتي يتم شرائها، كما يوجد العديد من الشركات المختلفة التي تقوم بإنتاج البسكويت بمختلف، ومن أشهر النكهات التي تعطي البسكويت رائحة رائعة ومذاق مميز هي نكهة جوز الهند، ويوجد العديد من أنواع البسكويت المختلفة التي يتم تحضيرها في المنزل، ومنها البسكويت الناعم الذي يتم تحضيره مع نكهة جوز الهند الشهية.

بسكويت جوز الهند ناعم

يتم تحضير البسكويت الناعم مع نكهة جوز الهند، ويوجد العديد من الطرق التي يتم من خلالها تحضير هذا البسكويت في المنزل، وذلك من خلال استخدام مجموعة من المكونات المختلفة، وتساعد هذه المكونات في الحصول على بسكويت بنكهة جوز الهند وله قوام ناعم يذوب في الفم، ومن أشهر المكونات الخاصة بهذا البسكويت هي: اثنين من بشر جوز الهند خشن.

كمية كوب من الدقيق الفاخر.

كمية نصف كوب زبدة في حرارة الغرفة.

كمية كوب إلا ربع من السكر المطحون.

كمية ربع كوب من اللبن السائل ويكون في حرارة الغرفة.

كمية ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. خطوات تحضير بسكويت جوز الهند الناعم تم توضيح الخطوات التي تساعد الحصول على بسكويت جوز الهند له قوام ناعم، وعند القيام بتنفيذ هذه الخطوات يتم الحصول على القوام الذي يذوب في الفم عند تناوله، وتم توضيح كافة الخطوات التي يتم من خلالها الحصول على هذا البسكويت في المنزل فيما يلي: في الوعاء المخصص للعجن يتم إضافة الزبدة مع السكر المطحون والقيام بالخلط يدويًا أو باستخدام المضرب حتى يصير اللون فاتح والقوام كريمي.

القيام بتجهيز الدقيق وجوز الهند مع البيكنج بودر والفانيليا.

يتم إضافة الخليط الجاف إلى الخليط الكريمي مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

يتم إضافة الحليب بالتدريج مع العجن حتى يتم الحصول على القوام المطلوب.

القيام بتشكيل البسكويت ورصه في صواني مدهونة زيت.

وضع البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 حتى ينضج تمامًا.

يتم وضع البسكويت في الهواء قليلًا حتى يجف ويصبح مقرمش.

يتم تقديم البسكويت مع كوب من الشاي أو الحليب ويتم تناوله.

جرّبي هذه الوصفة السريعة لبسكويت جوز الهند الناعم، وأبهري عائلتك بطعمه الشهي وسهولة تحضيره. لن تحتاجي لشرائه من الخارج بعد اليوم!