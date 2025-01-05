طريقة عمل صينية سمك بلطي بشرائح البطاطس بطعم رائع مثل المطاعم

قدمي لعائلتك وجبة شهية ومميزة مع صينية سمك بلطي بشرائح البطاطس، وصفة تجمع بين البساطة والطعم الرائع. في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة لتحصلي على نتيجة مثالية تماماً كما في المطاعم.

كتب محمد سعد – طريقه صينيه سمك بلطى بشرائح البطاطس يعتبر السمك من الاكلات البحريه الشهية المتعارف عليها بكثرة فى جميع مطاعم العالم كما تتعدد أنواع الأسماك المختلفة فهناك السمك البلطي الذي يعتبر من أكثر الأنواع المرغوبة والمحببة لدى كثيرٍ من الأشخاص، سواء الكبار او الصغار، لذلك تختلف طرق إعداده كالسمك المشوي أو المقلي وتقديمه ايضا بطرق متعددة، وذلك من خلال تتبيلات وخلطات متنوعة ومختلفة، كما يمكن إضافة العديد من النكهات إليه، كما ان السمك له فوائد عظيمه مفيدة لجسم الإنسان، وذلك بسبب احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة كاليود والفسفور وفيتامين B12 والأوميغا3 وغيرها. طريقه صينيه سمك بلطى بشرائح البطاطس المكونات 2 كيلو سمك بلطي كبير.

1/2 كوب كرفس مفروم.

1/2 حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

4 فلفل أحمر مفروم ناعم.

6 فصوص ثوم مهروسين ناعما.

2 بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

3 حبات بطاطس مقطعة شرائح.

2 فلفل ملون وأخضر مقطعين.

2 ليمون مقطعين إلى شرائح.

1/4 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة كبيرة كمون.

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

2 حبه جزر مبشور.

1/4 كوب زيت.

1/2 كوب ماء. خطوات تحضير صينيه سمك بلطى بشرائح البطاطس القيام بتحضي الفرن بتثبيت الرف الشبكي الأوسط في الفرن، ثم تسخينه على درجة حرارة 180 مئوية. ثم حضري صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن. القيام بتحضير السمك، ثم اكشطي قشور السمك بسكين حاد. ثم افتحى بطن السمك ونظفيه جيدا من الداخل. يتم غسل السمك بالماء الجاري واتركيه في مصفاة ليجف تماما. خطوات تحضير الحشو وتتبيل السمك البلطى القيام بتحضير الحشو باحضار بوله كبيرة عميقه نضع بها الكزبرة والكرفس والفلفل والثوم والبصل والليمون والجزر والملح والزيت. ثم اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها وتصبح جاهزه للحشو بها. يتم تتبيل السمك عن طريق القيام بعمل ثلاث شقوق على كل سمكة. ثم ضعي شرائح البطاطس في قاع الصينية. القيام بوضع السمك في الصينية، ثم وزعي الحشو داخل السمك وخارج وداخل الشقوق. ثم لكى نطهى السمك نضيف الماء إلى الصينية. يتم تغطيه الصينية بورق ألومينيوم. القيام بادخال الصينية إلى الفرن حتى ينضج السمك. ثم قبل إخراج الصينية ارفعي ورق الألومينيوم واتركي السمك ليحمر وجهه. يتم تقديم السمك البلطي مع الأرز الأحمر أو الأبيض.

جربي وصفة صينية السمك البلطي بشرائح البطاطس وقدميها لعائلتك بطعم شهي ومذاق لا يُنسى. ستصبح هذه الوصفة من أطباقك المفضلة!